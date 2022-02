Política Pressionados, Guido Mantega e José Dirceu dizem que não serão ministros de eventual governo Lula

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2022

Em 2016, no âmbito da Lava-Jato, Dirceu foi condenado a mais de 30 anos de prisão por corrupção. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Em 2016, no âmbito da Lava-Jato, Dirceu foi condenado a mais de 30 anos de prisão por corrupção. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Apesar de terem sido apontados como possíveis ministros de um eventual governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Guido Mantega e José Dirceu negam a possibilidade de assumirem pastas.

No caso de Mantega – que esteve à frente da Economia de 2006, durante o segundo mandato de Lula, a 2015, com Dilma Rousseff como presidente -, a declaração foi feita nesta segunda-feira (31). “Não pretendo voltar. A economia tem ciclos. Se a economia não funciona, a culpa é do ministro. Fiquei no governo por 12 anos seguidos. Já dei a minha parte”, disse. Antes de assumir a Pasta, Mantega chegou a ocupar os cargos de Ministro do Planejamento e de presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

O ex-ministro também admitiu erros em sua gestão como ministro da Fazenda. Como exemplo, ele cita a intervenção do governo no setor de energia na tentativa de conter os preços da eletricidade em 2012. “Isso não funcionou. Caíram e você tinha muitos investidores na Eletrobras. Na verdade, acho que cometemos um erro lá”, disse.

A intenção de Lula de nomear Mantega como ministro foi aventada com mais força a partir de um artigo publicado na Folha de S. Paulo, na primeira semana de 2022, no qual Mantega acusa o bolsonarismo de levar o Brasil à crise.

Já José Dirceu, que foi ministro-chefe da Casa Civil no governo Lula e cuja possível presença em um eventual governo Lula vem sendo levantada, sobretudo, pelo presidente Jair Bolsonaro, disse, também nesta segunda-feira (31), que não tem intenção de integrar um eventual governo do petista.

“Esse Bolsonaro não toma jeito. Ele não consegue nem nomear os seus e já quer dar pitaco num futuro governo. É muita arrogância”, disse Dirceu. Dirceu foi condenado por corrupção, em 2012, no processo do mensalão. Em 2016, no âmbito da Lava-Jato, foi condenado a mais de 30 anos de prisão por corrupção, recebimento de vantagem indevida, lavagem de dinheiro pelo então juiz Sergio Moro.

Já Mantega foi denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro na Lava Jato e condenado por Moro. Com a anulação das decisões da 13ª Vara de Curitiba pelo Supremo Tribunal Federal, a ação foi enviada a Brasília, onde foi rejeitada.

