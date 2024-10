O G1 informou que encontrou mais de 130 sites de 18 bets irregulares. Uma mesma plataforma pode ter vários endereços. A Anatel afirmou que seu papel é encaminhar às operadoras de telecomunicações a lista de sites indicados pelo Ministério da Fazenda para bloqueio.

“O papel da Anatel é encaminhar a lista dos endereços dos sites que exploram a modalidade lotérica de apostas em desacordo com a regulamentação do Ministério da Fazenda às empresas autorizadas do SMP (telefonia móvel) e do SCM (banda larga) para implementação do bloqueio de acesso aos domínios. Essa lista foi elaborada pelo Ministério da Fazenda e encaminhada à Anatel, que notificou as prestadoras dos serviços de telecomunicações”, disse a agência reguladora.