Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2024

Inicialmente, o retorno dos voos será para as cidades de Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Guarulhos, Rio de Janeiro e São Paulo. (Foto: Divulgação)

A Setur (Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul) disponibilizará um lounge receptivo na parte externa do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, para receber os primeiros passageiros durante a reabertura do terminal, que ocorrerá na segunda-feira (21).

O espaço contará com a distribuição de produtos típicos gaúchos e terá a presença do personagem do Laçador, na estátua viva do ator Pablo Espíndola, e da Trupe de Gramado, que promoverá os festejos do Natal Luz.

Para o primeiro dia de retomada das operações, a concessionária Fraport tem a confirmação de 71 voos, sendo 37 chegadas e 31 partidas, com expectativa de aumento gradual até dezembro.

O aeroporto está fechado para pousos e decolagens desde o início de maio, quando ficou alagado durante a enchente histórica na Capital.

“O Brasil nos abraçou em um dos nossos momentos mais difíceis e, agora, chegou a nossa vez de abraçar o Brasil. Estamos muito ansiosos pela reabertura do Salgado Filho, nossa principal porta de entrada de turistas. Por isso, preparamos essa programação especial para mostrar a todos que o Rio Grande do Sul está pronto e esperando pelos visitantes”, enfatizou o titular da Setur, Ronaldo Santini.

Neste primeiro momento, as operações de voos serão realizadas em pista reduzida (1.730 metros), com capacidade para receber até 128 frequências diariamente, entre 8h e 22h. Inicialmente, o retorno das rotas será para as cidades de Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Guarulhos, Rio de Janeiro e São Paulo. Os voos internacionais começarão as ser retomados em dezembro.

Centro de Atendimento ao Turista

O Centro de Atendimento ao Turista da Setur no Salgado Filho será reformulado. O novo espaço contará com totens para carregamento de aparelhos eletrônicos, poltronas para descanso e estrutura para planejar e adquirir novos pacotes de viagens.

