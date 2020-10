Magazine Beyoncé é processada por morador de cidade revoltado com filmagens de clipe em local histórico

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

Beyoncé em cena do trailer de Black is King. (Foto: Reprodução/YouTube)

Um morador de Shelter Island moveu uma ação legal contra o conselho municipal por supostamente permitir que Beyoncé gravasse secretamente um vídeo em um local histórico da cidade – que ele chamou de “solo sagrado”. Segundo o portal Page Six, Mike Gaynor afirma em documentos judiciais que nem Beyoncé nem a Disney pediram permissão para filmar seu álbum visual ‘Black is King’ em Sylvester Manor, a antiga casa do comerciante de escravos Nathaniel Sylvester.

Gaynor chama Nathaniel de “o maior babaca e CEO de uma operação mundial de caça e comércio de escravos” – mas diz que o local exige respeito porque escravos foram enterrados lá. Gaynor, que mora em uma propriedade vizinha, entrou com uma ação na Suprema Corte de Nova York na última quarta-feira contra a cidade, todos os curadores da cidade e o membro do conselho do Fundo de Preservação Comunitária. Ele doou US$ 30.000 no ano passado para a prefeitura.

“Tenho a confirmação oficial do escrivão da cidade de que nenhuma licença foi obtida”, disse ele ao tabloide, “fiquei profundamente ofendido quando soube que a cidade pegou dinheiro da Disney para permitir o filme… no que é, sem discussão, um solo totalmente sagrado”. Ele acrescentou: “Por favor, saiba que há pelo menos 200 escravos africanos e índios Manhasset enterrados nessas terras e, portanto, não é um lugar onde você filma uma dança”. Gaynor acredita que o conselho conscientemente permitiu que Beyoncé filmasse sem autorização. “Não havia como eles permitirem que ela viesse sem eles saberem – eu acredito que a cidade sabia disso e a cidade assinou um NDA para que pudesse ganhar dinheiro”, disse ele. A equipe da prefeitura confirmou em agosto que hospedou a cantora e ajudou a escolher os locais para ela – insistindo que ela escolheu o local por causa da história. Uma fonte disse ao portal que a Disney comprou o filme completo de uma produtora independente e não participou das locações de filmagem.

