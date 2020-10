Magazine Atriz Millie Bobby Brown adoraria interpretar Amy Winehouse em cinebiografia

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

"Eu simplesmente amo a música dela e realmente fui impactada por toda a sua história", disse a jovem atriz. (Foto: Reprodução)

Millie Bobby Brown revelou o desejo de interpretar Amy Winehouse em um filme biográfico. A estrela de ‘Stranger Things’, de 16 anos, disse que adoraria viver Amy, que morreu em 2011 aos 27 anos, nos cinemas.

De acordo com o portal Mirror Online a atriz adolescente foi questionada sobre qual figura histórica ela mais gostaria de representar na tela e disse: “Eu não diria que ela é histórica, mas adoraria interpretar Amy Winehouse. Eu pessoalmente acho que ela é como um ícone do R&B e do blues e basicamente de toda a cultura musical. Eu simplesmente amo a música dela e realmente fui impactada por toda a sua história – então eu adoraria interpretá-la”.

Uma produção está sendo realizada pelo pai de Amy, Mitch Winehouse, de 69 anos, e foi anunciada no início deste ano, quando Mitch revelou que planejava fazer um longa sobre a vida da sua filha – em um estilo semelhante aos recentes sucessos de bilheteria ‘Bohemian Rhapsody’ e ‘Rocketman’, que contaram as histórias de Freddie Mercury e Elton John no cinema. Millie tem os elementos necessários para o papel – ela sabe atuar e cantar – e isso deve ajudá-la a ser escalada para o filme.

Em maio, Mitch revelou que planos para um show na Broadway e um filme sobre a vida de Amy estavam sendo planejados. Ele disse ao podcast de Paul Danan, ‘The Morning After’: “Temos um filme adorável, um show adorável da Broadway chegando, e é assim que vamos contar a nossa história, retratando Amy como ela era. O filme vai sair em um ou dois anos. Fomos além das conversas, estamos na fase de roteiro. O filme será uma cinebiografia”, disse. Ele continuou: “O elenco será – e eu escolho, com recomendações do produtor – um criador de estrelas. Vamos conseguir uma atriz desconhecida, de preferência uma garota judia do norte ou leste de Londres que se pareça um pouco com Amy e fale como Amy”.

Embora Millie possa não atende a todos os critérios, já que todo mundo a conhece, ela pode pelo menos cantar. A adolescente anunciou no ano passado que tinha planos de lançar sua própria carreira pop – e foi relatado este ano que ela passou tempo escrevendo e gravando músicas.

