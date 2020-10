Magazine Anne Hathaway aparece careca em primeiras cenas de novo filme

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Atriz interpreta vilã em nova adaptação de 'Convenção das Bruxas'. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Anne Hathaway aparece careca – e super estilosa – em seu novo filme.

A atriz ganhadora do Oscar faz a grande vilã de ‘Convenção das Bruxas’, longa inspirado pelo livro infantil de mesmo nome escrito por Roald Dahl em 1983. Essa é a segunda adaptação cinematográfica da obra: a primeira foi lançada em 1990, e foi estrelada por Anjelica Huston.

O novo filme acompanha um menino (Jahzir Bruno) que se depara com uma convenção de bruxas em um hotel. Ao espionar as feiticeiras, ele descobre que elas têm um plano maligno: transformar todas as crianças em ratos, para que sejam exterminadas.

Além de Jahzir Bruno e Anne Hathaway, o longa também traz Octavia Spencer e Chris Rock no elenco. A direção é de Robert Zemeckis – da trilogia ‘De Volta para o Futuro’ – e a produção conta com Jack Rapke (‘Náufrago’), Alfonso Cuarón (‘Gravidade’) e Guillermo del Toro (‘A Forma da Água’).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine