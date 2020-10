Magazine Brad Pitt e Angelina Jolie chamam a mesma especialista em violência doméstica como testemunha para batalha judicial

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

Brad e Angelina também devem testemunhar durante o processo. (Foto: Getty Images)

Brad Pitt e Angelina Jolie vão chamar a polêmica especialista em violência doméstica Alyce LaViolette para testemunhar em sua batalha judicial para decidir a custódia de seus seis filhos, segundo relato do portal The Sun. Brad e Angelina também devem testemunhar durante o processo segundo a lista de testemunhas que cada um deles apresentou ao tribunal para depor em seu nome. Os dois irão depor no Tribunal Stanley Mosk em Downtown LA para serem interrogados durante o processo judicial que começa na próxima semana.

Brad, agora namorando a modelo alemã Nicole Poturalski, indicou um total de 21 testemunhas para comparecer em seu nome, incluindo ele e sua ex-esposa, enquanto Angelina indicou apenas sete testemunhas, incluindo ela e Brad. Nenhum dos filhos do casal – Maddox, 19 anos, Pax, 16 anos, Zahara, 15 anos, Shiloh, 14 anos, e os gêmeos Knox e Vivienne, 12 anos, foram citados nos documentos obtidos pelo tabloide e nenhum deles prestará depoimento no tribunal.

Os documentos também mostram que Angelina não conseguiu retirar o juiz John W. Ouderkirk do caso. Ela queria que ele fosse substituído, alegando que ele “falhou em fazer divulgações obrigatórias oportunas de negócios e relacionamentos profissionais em andamento” entre ele e os advogados de Brad Pitt. Como o juiz permanecerá no caso, é ele quem terá que decidir sobre as questões que afetam os filhos do ex-casal, como educação, cuidados médicos e agenda de visitações. Já está estabelecido que Maddox, por ser mais velho, pode decidir por si mesmo quando quer ver seu pai.

Documentos obtidos pelo The Sun mostram que tanto Brad Pitt quanto Angelina Jolie colocaram na lista a especialista em violência doméstica Alyce LaViolette. Os documentos dizem: “Sra. LaViolette deve testemunhar a respeito de suas interações e comunicações com as partes, as crianças, o Dr. Katz, outros profissionais e terceiros em relação às partes e às crianças”.

Alyce virou manchete em 2013 depois de entrar em confronto com o promotor Juan Martinez no julgamento de Jodi Arias em Phoenix, AZ. Alyce, atuando em nome de Arias, disse ao tribunal que ela havia sofrido violência doméstica nas mãos de seu namorado, Travis Alexander, de 30 anos. O promotor no julgamento disse que a psicoterapeuta não tinha falado com ninguém além da assassina que alegou ter agido em legítima defesa devido à violência de seu ex. Arias foi condenada por assassinato em primeiro grau.

