Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

A decisão pela não renovação do contrato foi da apresentadora. (Foto: Reprodução/Instagram)

Maisa Silva está deixando o SBT. Foram 13 anos na emissora, que divulgou o desligamento através de um comunicado, em que diz que a decisão foi dela: “A apresentadora sai pela porta da frente e com imensa gratidão a toda a família Abravanel e dos profissionais que participaram de sua jornada. A decisão foi por conta de novos projetos. Sua parceria continua através do Teleton e de outras participações em programas da casa”, diz o texto.

A apresentadora estava no canal há 13 anos, quando foi contratada para comandar o infantil “Sábado animado” com apenas cinco anos. Desde então, ela esteve à frente de diversos programas e também atuou em novelas como “Carrossel” e “Carinha de Anjo”. Atualmente, apresentava o “Programa da Maisa”.

Leia o comunicado na íntegra:

“O SBT informa que, após 13 anos de emissora, a apresentadora Maisa comunicou a emissora sobre a não renovação de seu contrato, que vence em Outubro. Foi uma decisão muito difícil, mas a apresentadora sai pela porta da frente e com imensa gratidão a toda a família Abravanel e todos os profissionais que participaram de sua jornada durante esse período onde cresceu e se desenvolveu como artista, apresentadora e influenciadora. A decisão foi tomada por conta de novos projetos pessoais e profissionais que Maisa tem vontade de fazer. Sua parceria com a emissora continua através do Teleton e participações especiais nos programas da casa, como Programa Silvio Santos, Domingo Legal, projetos digitais, entre outros. Será o início de um novo ciclo na vida de Maisa. A diretoria e todos os colegas do SBT desejam à apresentadora ainda mais sucesso e realizações em seus novos caminhos.”

