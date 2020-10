Magazine Mário Gomes fala do tratamento contra o câncer de próstata e elogia o trabalho das filhas na arte

Enquanto o trabalho nos sets de filmagens não se inicia, Mário se dedica à barraquinha de sanduíches que tem na Praia da Joatinga. (Foto: Reprodução de TV)

Mário Gomes está escalado para dois filmes que terão os trabalhos retomados este mês, após a suspensão por conta da quarentena: “Recomeçar”, de Alessandro Barcellos, e “Quilombo: Zumbi dos Palmares”. O ator também pode ser visto em “Top model” na pele do personagem Bira.

Apesar de estar há alguns anos afastado da TV, a dramaturgia segue viva em seu círculo familiar. Linda, filha de 28 anos do ator, faz performances em peças feministas na web, e Talita, de 25, é formada em Cinema.

“Elas são muito capazes, bem preparadas, formadas em Artes Cênicas e Cinema, respectivamente. Fico orgulhoso, sem dúvidas. A gente conversa sobre os testes. É uma época um pouco amarga, em que se busca a liberdade. Está tudo muito difícil e louco no mundo, mas o trabalho delas é bem expressivo. Elas defendem as mulheres, mostram a sua força. A mulher é quem cria a humanidade, que dá à luz. Quem aqui está passou por lá. É interessante salientar isso para que haja um reconhecimento. A sociedade ainda é um pouco machista. As estatísticas são complicadas”, afirma ele, que também é pai de Katarina, de 11 anos, e João, de 14.

Diagnosticado há um ano com um câncer de próstata, Mário explica como anda seu tratamento:

“Eu faço Radioterapia de Resgate, que é, a princípio, um curativo. Como há uma lentidão de desenvolvimento do câncer, esse tratamento dá um foco à cura. Hoje em dia acho difícil esse tipo de câncer matar quem tem acesso aos equipamentos e aos remédios. Todas as pessoas deveriam ter acesso, mas não têm. Em vez de construírem estádio de futebol, deveriam ter construído hospitais.”

Enquanto o trabalho nos sets de filmagens não se inicia, Mário se dedica à barraquinha de sanduíches que tem na Praia da Joatinga, na Zona Oeste do Rio, e a um novo empreendimento:

“Tivemos agora a liberação do ponto. Vamos colocar um quiosque.”

