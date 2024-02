Esporte Bia Haddad cai diante de russa e está eliminada da final do Torneio de Abu Dabi

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2024

Brasileira perdeu para Daria Kasatkina, por 2 sets a 1. Foto: Reprodução Brasileira perdeu para Daria Kasatkina, por 2 sets a 1. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Beatriz Haddad Maia está fora da final do Torneio de Abu Dabi. A tenista brasileira perdeu, neste sábado (10), para a russa Daria Kasatkina, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4//6 e 7/6 (7/2), após 2h58min de jogo. Neste domingo (11), a Kasatkina vai enfrentar a principal favorita ao título, a cazaque Elena Rybakina, cabeça de chave número 1 em Abu Dhabi.

O primeiro set foi marcado pela irregularidade das jogadoras. As duas tenistas tiveram seus saques quebrados logo no início. Bia teve três chances para fazer 3/1, mas viu a adversária somar cinco pontos seguidos e igualar em 2/2.

A partir daí, a brasileira caiu bastante de rendimento. Kasatkina ganhou confiança, quebrou novo serviço de Bia, confirmou seu saque e fez 4/2, com direito a dois belíssimos “lobs” (golpe alto que encobre a rival).

Abatida, Bia perdeu novo saque, mas devolveu a quebra diminuindo a desvantagem para 5/3. Mas a reação da brasileira parou por aí. A russa voltou a dominar, quebrou novo serviço e fechou a primeira parcial em 6/3, após 40 minutos.

O segundo set começou com o mesmo panorama, com as duas atletas não tendo consistência no saque. A russa se abalou mais com os erros e Bia aproveitou esses momentos de desequilíbrio emocional de Kasatkina para abrir 5/3. A brasileira conseguiu manter bom nível no saque e fechou a parcial em 6/4, após 55 minutos.

Bia começou bem o terceiro set e conseguiu quebrar o primeiro serviço de Kasatkina. A russa devolveu a quebra no quarto game e deixou tudo empatado: 2/2.

O equilíbrio foi total e a disputa ficou igual em quatro games. Kasatkina teve muito trabalho para manter seu saque no nono game. Bia voltou a empatar o duelo e Kasatkina fez 6/5. Mas a brasileira confirmou o saque e a decisão foi para o tie-break. Bia não foi bem, cometeu vários erros e viu a russa fechar em 7/2, após 2h58 de jogo.

Para a Bia, o revés na chave de simples deve significar a perda de uma posição no ranking da WTA, justamente para Kasatkina, que deve assumir o 12º lugar, deixando a brasileira em 13ª.

Bia abandona nas duplas

Mais tarde, Bia desistiu do duelo de duplas, se despedindo do torneio nas semifinais das duas chaves. A longa duração do duelo com a número 13 do mundo ajudou a explicar por que Bia não voltou à quadra mais tarde, quando disputaria a semifinal de duplas ao lado da compatriota Luisa Stefani.

As brasileiras acabaram perdendo por W.O., e as norte-americanas Bethanie Mattek-Sands e Sofia Kenin avançaram automaticamente para a decisão, contra a britânica Heather Watson e a tcheca Linda Noskova.

O foco de Bia agora fica para WTA 1000 de Doha, no Qatar, a partir da próxima semana.

