Esporte Bia Haddad desiste de disputar o WTA de Birmingham por causa de um edema no joelho

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Brasileira se machucou após escorregão na partida de estreia em Nottingham Foto: Reprodução/Twitter Brasileira se machucou após escorregão na partida de estreia em Nottingham (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A brasileira Bia Haddad não vai disputar o WTA de Birmingham na próxima semana após ter sido diagnosticada com um edema no joelho após escorregão na partida de estreia em Nottingham. Para não agravar o problema e colocar a participação em Wimbledon sob risco, a brasileira optou por tratamento do ‘leve problema.’

Depois de brilhar em Roland Garros, chegando à semifinal e assumindo o inédito 10° lugar do ranking feminino, Bia Haddad chegou entusiasmada para a defesa do título em Nottingham. Mas acabou caindo na estreia, diante da ucraniana Daria Snigur, jogo no qual sofreu a contusão no joelho.

“Infelizmente, no começo da partida da semana passada em Nottingham, eu escorreguei e senti uma dor forte na parte de trás do joelho que limitou a minha movimentação”, justificou Bia Haddad, revelando que após exames, precisou se afastar dos treinamentos.

“Fiz uma ressonância que apontou um edema na região. Tirei dois dias offs de quadra, fizemos fisioterapia intensivamente, tentei retornar gradualmente à quadra hoje, mas a dor persiste e pensando em Wimbledon a melhor decisão é cuidar do corpo essa semana”, afirmou. “Vou tentar estar pronta para competir em Eastbourne e bem preparada para Wimbledon.”

Caso a recuperação seja rápida, Bia Haddad estará em ação em Eastbourne, entre os dias 26 de junho e 1° de julho. Senão, a volta ocorrerá somente no terceiro Grand Slam da temporada, a ser realizado a partir do dia 3 de julho, em Londres, na Inglaterra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/bia-haddad-desiste-de-disputar-o-wta-de-birmingham-por-causa-de-um-edema-no-joelho/

Bia Haddad desiste de disputar o WTA de Birmingham por causa de um edema no joelho

2023-06-17