Por Redação O Sul | 17 de junho de 2023

Em seu discurso, Biden abordou principalmente economia. (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, do Partido Democrata, participou neste sábado (17), na Filadélfia, no Estado da Pensilvânia, do primeiro evento da sua campanha à reeleição – o pleito está marcado para o dia 24 de novembro de 2024.

O comício foi organizado por sindicatos que representam 18 milhões de trabalhadores dos Estados Unidos e declararam apoio ao atual presidente na disputa do ano que vem.

Em seu discurso, Biden abordou principalmente economia. O presidente americano citou a baixa taxa de desemprego no país, que em maio foi de 3,7%. Há três anos, em maio de 2020, nos primeiros meses da pandemia de Covid-19, a taxa chegou ao maior nível em 70 anos, 14,6%.

Citou também sobre a desaceleração da inflação, que em maio ficou em 4%, o menor patamar desde março de 2021 — em maio do ano passado, o acumulado de doze meses da taxa estava em 8,6%, o maior índice em quatro décadas. O patamar atual ainda é elevado, mas está mais próximo da meta do governo, que é de 2%.

Biden enfatizou a necessidade de promover uma reforma tributária no país, para reduzir a tributação da classe média, a quem ele fez diversos elogios ao longo do discurso, e aumentar a taxação das grandes empresas americanas.

O presidente americano citou ainda o projeto de lei que separa US$ 430 bilhões para combater a crise climática e o pacote fiscal para medidas de auxílio contra a crise causada pela pandemia de Covid-19.

Joe Biden não fez qualquer menção a seu possível adversário na disputa, o ex-presidente Donald Trump, do Partido Republicano, que na terça-feira (13) se tornou réu na justiça de Miami, tendo contra ele 37 acusações pela posse não autorizada de documentos confidenciais e obstrução do trabalho de investigadores para localizá-los. Trump considera a acusação um “abuso de poder maligno e hediondo”.

Pré-candidato para 2024, o ex-presidente americano tem, atualmente, dez concorrentes no partido. Entre eles, estão Mike Pence, que foi vice-presidente durante a gestão de Trump, e Ron Desantis, governador da Flórida.

De acordo com o site americano FiveThirtyEight, 54% dos eleitores republicanos afirmam que votariam em Donald Trump nas primárias, votação interna do partido para decidir o candidato à presidência. 21% dos eleitores disseram que votariam em DeSantis.

As primárias do Partido Republicano estão marcadas para começar em fevereiro de 2024. O debate para as primárias acontecerá em agosto deste ano. As informações são do portal de notícias G1.

