Por Redação O Sul | 8 de junho de 2023

Bia perdeu para Iga Swiatek por 2 a 0 Foto: Divulgação/@timebrasil Bia perdeu para Iga Swiatek por 2 a 0. (Foto: Divulgação/@timebrasil) Foto: Divulgação/@timebrasil

A jornada histórica de Bia Haddad em Roland Garros encerrou nesta quinta-feira (8). A brasileira está eliminada de Roland Garros, na França, um dos grandes torneios do Grand Slam de tênis. Bia perdeu para Iga Swiatek por 2 a 0, parciais de 6/2 e 7/6(9-7).

Swiatek é líder do ranking mundial, atual campeã de Roland Garros e nos cinco jogos da campanha até a semifinal não tinha perdido nenhum set.

Beatriz, a Bia Haddad, avançou de forma inédita na carreira a uma semifinal de Grand Slam ao derrotar nesta semana a tunisiana Ons Jabeur.

Ela também é a primeira brasileira a atingir essa rodada neste tipo de torneio desde 1968, quando Maria Esther Bueno ficou entre as quatro melhores do US Open. Esta quinta, dia histórico para Bia, também lembra os cinco anos do falecimento de Maria Esther Bueno.

Com a campanha, Haddad ingressou no top 10 do ranking da WTA (Associação de Tênis Feminino) pela primeira vez. Ela está na 14ª posição no ranking, já havia garantido o 13º após o Roland Garros, mas agora estará entre as 10 melhores do mundo.

2023-06-08