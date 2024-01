Tênis Bia Haddad vence nas duplas e avança às oitavas do Aberto de Tênis da Austrália

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2024

Brasileira e a americana Townsend vão enfrentar a russa Alexandra Panova e a espanhola Cristina Bucsa. (Foto: Getty Images)

Bia Haddad não deixou se abater pela eliminação nas simples e deu a volta por cima nesse sábado (20) ao avançar às oitavas de final do Aberto da Austrália.

A brasileira, que teve como companheira a americana Taylor Townsend, superou as russas Aliaksandra Sasnovich e Anna Blinkova por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/2) e 6/4, em 1h36min de partida.

Invictas como dupla e vindo de cinco vitórias consecutivas, Bia e Townsend enfrentam nas oitavas de final a russa Alexandra Panova e a espanhola Cristina Bucsa, que avançaram com extrema facilidade diante de Elina Avanesyan e Irina Shymanovich por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/2.

O primeiro set foi equilibradíssimo, mas Bia Haddad e Townsend conseguiram forçar a primeira quebra, no oitavo game. Quando o duelo estava em 5/4, elas tiveram a chance de vencer, mas desperdiçaram um set point. Com isso, o duelo foi para o tiebreak. Elas chegaram a estar empatadas por 2 a 2, mas a brasileira e a americana anotaram os últimos cinco pontos e largaram na frente.

O segundo set começou com um susto. Blinkova e Sasnovich começaram vencendo, mas acabaram perdendo 12 dos 14 seguintes e sofreram a virada por 3/1. A partir daí, o duelo não teve mais quebras. Com isso, foi só administrar a vantagem para Bia e Townsend garantirem presença nas oitavas de final do Australian Open.

Em entrevista ao portal TenisBrasil concedida direto de Melbourne, na Austrália, Beatriz Haddad Maia disse que foi “domada pela emoção” na derrota na terceira rodada do Australian Open para a russa Maria Timofeeva, 170ª colocada. Ela caiu por 7/6 (9/7) 6/3 em pouco mais de duas horas.

“Tive um jogo bem abaixo do que eu gostaria, especialmente no mental. Estou insatisfeita com o meu trabalho. Foi um jogo bem emotivo, onde ainda existem ‘duas Bias’, e que a Bia mais emocional apareceu e não lidou bem com os momentos do jogo. Não fui agressiva e também não fui sólida. Errei bastante. Isso não condiz com meu sonho e meus objetivos”, afirmou.

A tenista continuou refletindo sobre sua derrota:

“Ao longo do ano passado, especialmente nas semanas em que eu tive muito sucesso, eu aprendi que uma Bia não pode existir. Que é uma Bia que joga com o coração na boca e fica muito emotiva. Eu acabei sendo domada por isso. Mas não desmereço o mérito da minha adversária. É preciso ter coragem para ganhar o jogo.”

Rafael Matos

Apesar da classificação de Bia Haddad Maia, o tênis brasileiro acabou sofrendo um duro golpe com a eliminação de Rafael Matos nas duplas. O brasileiro e o colombiano Nicolás Barrientos foram derrotados pela dupla formada pelo uruguaio Ariel Behar e o checo Adam Pavlasek por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (11/9), em 1h35min de jogo.

O primeiro set foi uma tragédia para o brasileiro e sua dupla. Com apenas 15 minutos, já estavam perdendo por 4/1. Eles até tentaram uma recuperação no fim, mas os adversários só administraram o resultado para fechar por 6/3.

O segundo set foi diferente. Matos e Barrientos conseguiram evitar três break points e levaram o duelo para o tiebreak. O brasileiro teve dois set points para igualar a partida, mas Behar e Pavlasek não cederam, conseguiram virar e venceram por 11/9, carimbando assim a classificação.

