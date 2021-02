Porto Alegre Biblioteca da Escola de Gestão Pública de Porto Alegre recebe novas obras

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Segundo André Barbosa (segundo à esquerda), os livros estão à disposição de todos os servidores para empréstimo. Foto: Andrea Pinto/SMAP PMPA Segundo André Barbosa (segundo à esquerda), os livros estão à disposição de todos os servidores para empréstimo. (Foto: Andrea Pinto/SMAP PMPA) Foto: Andrea Pinto/SMAP PMPA

A primeira remessa de 90 livros novos para a Biblioteca da Escola de Gestão Pública, da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, chegou nesta segunda-feira (1°). Os exemplares, além de darem apoio técnico aos cursos oferecidos pela prefeitura ao seu quadro funcional, são de livre acesso, mediante o cumprimento de alguns pré-requisitos. As publicações foram adquiridas com recursos do PNAFM (Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros), que financia projetos de melhoria fiscal e administrativa.

Segundo o secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa, os livros estão à disposição de todos os servidores para empréstimo. “São obras de excelente qualidade, que podem contribuir na aquisição de conhecimento. A gestão que faremos será baseada na inovação. Queremos ampliar, divulgar e valorizar esse espaço, que é do nosso servidor”, afirma. Uma nova remessa está sendo aguardada, segundo o secretário.

Inaugurada há 12 anos, a biblioteca sobreviveu até hoje por meio de doações e de parcerias firmadas com as próprias bibliotecas da rede municipal e entidades externas, como a Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Os temas da maior parte das obras disponíveis são relacionados à área de administração e gestão pública. No entanto, é possível encontrar, entre os 3.500 exemplares, títulos dos mais diversos assuntos. Antes da pandemia do coronavírus, o local tinha eventos culturais, como Rodas de Conversa, Bate-papo com o Escritor, Cinema ao Meio-Dia e exposições, entre outros.

“A biblioteca é um espaço de conhecimento, cultura e de convivência de todos os servidores e estagiários da prefeitura. Esta nova aquisição de livros vem qualificar o nosso acervo e suprir a necessidade de informação das diversas áreas de atuação do serviço público”, diz a coordenadora do espaço, Gicele Farias Gomes. “Além de dar um suporte técnico para os cursos oferecidos pela Escola de Gestão, a biblioteca auxilia na atualização e na ampliação do conhecimento dos servidores”, reforça a coordenadora da Escola de Gestão Pública, Fernanda Jardim.

O catálogo on-line do acervo pode ser consultado no link http://pergamum.procempa.com.br/biblioteca/index.php. Para empréstimo das obras, é necessário apresentar o crachá de identificação funcional e preencher um cadastro no local ou pelo e-mail smpgbiblioteca@portoalegre.rs.gov.br. A biblioteca fica na rua Siqueira Campos, 1.300, sala 1, 14° andar, no Centro Histórico. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 17h30min. Podem ser feitos contatos também pelo telefone (51) 3289-1019.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre