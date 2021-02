Porto Alegre Prorrogado credenciamento de protetores e entidades protetoras de animais em Porto Alegre

2 de fevereiro de 2021

A prefeitura prorrogou, pelo prazo de três meses, o credenciamento de protetores e entidades protetoras de animais residentes ou com sede em Porto Alegre. A definição, publicada no Diário Oficial de Porto Alegre, é válida tanto para a modalidade 1 – atendimento veterinário na Usav (Unidade de Saúde Animal Victória) – quanto para a modalidade 2, como expositor no evento Brechocão.

“A medida busca manter a política de bem-estar animal durante este momento de transição, em que as diretrizes para os próximos quatro anos estão em processo de desenvolvimento”, explica Bruno Wagner, responsável pela DGDA (Diretoria Geral de Direitos Animais).

Brechocão

Os recursos obtidos com as vendas do Brechocão auxiliam os protetores com as despesas de alimentação, albergagem e atendimento clínico veterinário dos animais que atendem em comunidades carentes de Porto Alegre. Os protetores participantes do Brechocão são sorteados entre as inscrições homologadas para o Cadastro de Protetores e Entidades Protetoras de Animais.

O cadastro tem validade temporária e se divide em duas modalidades. A primeira é o atendimento clínico veterinário na Unidade de Saúde Animal, Victória, nas quartas-feiras, e a segunda, o evento Brechocão, realizado a cada segundo domingo do mês, ou em datas especiais.

Artigos pet, antiguidades, bijuterias, calçados, objetos de decoração e roupas estão entre os atrativos disponíveis para o público que visita o Brechocão em suas edições. Todos os recursos obtidos com as vendas são destinados para o pagamento de despesas relacionadas ao resgate de animais, como alimentação, albergagem e atendimento clínico veterinário. Também são aceitas colaborações a partir da doação de artigos de brechó ou mesmo ração e utensílios para o trato de cães e gatos.

Unidade de Saúde Animal Victória

A Unidade de Saúde Animal Victória está localizada na estrada Bérico José Bernardes, 3489, Lomba do Pinheiro. O atendimento é exclusivo aos animais de munícipes da cidade de Porto Alegre, que estejam inscritos no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal), cadastrados no Programa Bolsa Família, ou àqueles em situação de rua.

Além do atendimento clínico e cirurgias gerais para os que possuem Bolsa Família válido ou inscrição no NIS (Número de Inscrição Social), podem ser incluídos tutores com renda familiar de até três salários mínimos regionais que tenham certificado emitido pelo Crip (Centro de Relação Institucional Participativa) de sua região.

A orientação para castração é a mesma para as 35 esterilizações cirúrgicas previstas diariamente. Os responsáveis pela guarda dos animais devem apresentar comprovante de residência em Porto Alegre e documento de identidade com foto.

Os horários são de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com retirada de senha às 8h já com a presença do animal. Diariamente, serão distribuídas 25 senhas com atendimento previsto até o último tutor agendado.

Os atendimentos aos animais resgatados por protetores cadastrados no município, são repassados pela Diretoria Geral de Direitos Animais.

