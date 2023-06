Dicas de O Sul Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul apresenta exposição sobre Machado de Assis

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

Joaquim Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1839 Foto: Divulgação Joaquim Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1839. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul, no Centro de Porto Alegre, apresenta, a partir desta quinta-feira (15), a exposição “Singular ocorrência: os 184 anos de Machado de Assis”, com curadoria de Cláudia Antunes.

A mostra, montada na Sala Borges de Medeiros, exibirá, até o dia 26 de agosto, as primeiras edições de livros do escritor, documentos sobre sua vida e obra, uma revisão da crítica literária sobre Machado e uma grande variedade de iconografia.

O nome da exposição remete ao conto “Singular ocorrência”, publicado em “Histórias sem data”, pela editora Garnier, em 1884, três anos depois de “Memórias póstumas de Brás Cubas”. O nome foi escolhido a partir da premissa de que Machado foi um autor singular na história da literatura brasileira.

Entre os destaques, estão as primeiras edições das obras “Páginas recolhidas”, “Poesias completas”, “Dom Casmurro”, “A semana” e “Relíquias de casa velha”. Além disso, vale ressaltar que, entre os primeiros textos da crítica literária, estão os estudos de autores gaúchos como Alcides Maya, Augusto Meyer, Moysés Vellinho, Guilhermino Cesar e Flávio Loureiro Chaves.

A mostra também apresentará uma faceta pouco conhecida do escritor: a de tradutor. Machado traduzia francês e inglês e estudava grego e alemão. Os leitores brasileiros dos séculos 19 e 20 tiveram acesso a alguns títulos de grandes autores da literatura mundial – como o poema “O corvo”, de Edgar Allan Poe, e “Os trabalhadores do mar”, de Victor Hugo – por meio das traduções do criador de “Dom Casmurro”.

A exposição estará aberta de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 17h, com entrada gratuita. Visitas guiadas podem ser agendadas pelo e-mail bpe.acervors@gmail.com. A Biblioteca Pública localiza-se na rua Riachuelo, 1.190.

