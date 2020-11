Colunistas Bibo Nunes fala sobre Jair Bolsonaro

Por Flavio Pereira | 12 de novembro de 2020

Deputado federal Bibo Nunes e o presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Reprodução)

A série de declarações do presidente Jair Bolsonaro, que tem opinado sobre os mais variados temas, parece incomodar a diversos setores da oposição e da própria imprensa identificada com seus adversários. Ontem, o deputado federal Bibo Nunes, atualmente o mais ferrenho defensor de Jair Bolsonaro, num intervalo da campanha de sua filha Camila Nunes, candidata a vereadora pelo MDB em Porto Alegre, comentou:

“Quando me perguntam o que penso do PR Bolsonaro falar às vezes sem necessidade e opinar em tudo, eu respondo: ‘Prefiro um Presidente que FALE demais, do que um Presidente que ROUBE demais!'”

Urubus de plantão andando em círculos…

Sérgio Camargo anuncia homenagens póstumas

O jornalista Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, explica como será a mudança no processo de homenagens a personalidades negras feita por meio de portaria publicada ontem no Diário Oficial:

“A nova lista de personalidades negras será homenagem PÓSTUMA a quem deu contribuição histórica em sua área de atuação. Serão adicionados, entre outros, Mussum, Wilson Simonal, Luiz Melodia e João do Pulo. O Brasil finalmente poderá ter orgulho da galeria da Fundação Palmares.

Pesquisa Datafolha vetada em São Paulo

Causou alvoroço a decisão da Justiça Eleitoral de São Paulo que suspendeu a divulgação de uma pesquisa do Datafolha sobre a eleição para a prefeitura de São Paulo a pedido do candidato Celso Russomanno (Republicanos). No pedido, a campanha de Russomanno alega que o levantamento estaria “em desacordo com a legislação e a jurisprudência eleitoral”.

Pesquisas famosas pela desinformação

Algumas pesquisas do Datafolha encomendadas pela Rede Globo foram um marco nas eleições de 2018, passando para o anedotário político nacional:

– Em 28 de setembro de 2018, Datafolha anunciava: Bolsonaro perde de Haddad por 45% a 39% no 2º turno.

– Também em 28 de setembro de 2018, o Datafolha anunciava: pesquisa para a disputa pelo Senado Federal em Minas Gerais mostra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em primeiro lugar, com 25% das intenções de voto.

A propósito: qual é mesmo a utilidade das pesquisas?

O hacker chegou ao TJ gaúcho

Depois do STJ (Superior Tribunal de Justiça), agora, foi a vez do Tribunal de Justiça gaúcho ser atacado por um hacker. O tribunal confirmou que o seu site com informações sobre o sistema de consulta e peticionamento aos processos da Corte foi ‘adulterado por hackers’, mas não atingiu processos e outros bancos de dados do Judiciário estadual e que o problema foi corrigido. O hacker deixou a mensagem: ‘sistema de justiça é corrupto’.

Na renúncia, Fortunati comete injustiça com o TRE

A emoção de José Fortunati ao anunciar a renúncia à disputa da prefeitura de Porto Alegre levou-o a fazer uma acusação injusta e surpreendente ao Tribunal Regional Eleitoral gaúcho, atribuindo à corte, um suposto interesse político em alijá-lo da eleição.

Na verdade, a raiz da impugnação do candidato a vice na chapa de Fortunati, causa da inviabilidade da chapa, está em uma inacreditável barbeiragem cometida pela assessoria da sua coligação.

