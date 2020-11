Colunistas Câmara pode definir hoje data de julgamento do prefeito Marchezan

Por Flavio Pereira | 13 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Prefeito Marchezan Junior na Câmara de Vereadores. (Foto: Ederson Nunes/CMPA)

A Câmara de Porto legre poderá definir nesta sexta-feira a data do julgamento do prefeito de Porto Alegre, o tucano Marchezan Junior, no processo de impeachment que está na sua etapa final. A situação do prefeito se complicou depois que o Tribunal de Justiça gaúcho cassou o efeito suspensivo ao mandado de segurança que ele havia obtido e que exigia a juntada de documentos por parte da Comissão Processante que analisa o pedido de impeachment. Com isso, o processo pode ser retomado com os prazos anteriormente definidos pela Comissão Processante.

Reiniciado o processo, a Comissão aguarda para esta sexta-feira a manifestação final por escrito da defesa do prefeito. A situação do prefeito agora é delicada, porque ainda hoje a Comissão se reunirá para discutir e votar o relatório final, e já poderá definir a data do julgamento pelo Plenário da Câmara.

Como foi o estranho suicídio do voluntário da vacina chinesa

Laudos periciais do IML (Instituto Médico Legal) e do IC (Instituto de Criminalística) apontam que o voluntário da CoronaVac morreu por consequência de uma intoxicação por agentes químicos e não por suicídio. Segundo o jornalista Osvaldo Eustáquio, “a extrema imprensa e a ditadura vão tentar esconder”. A morte do farmacêutico de 32 anos foi o motivo alegado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para suspender por medida de prudência, na segunda-feira, os testes da vacina contra a covid-19, desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantã.

Gestão do covid por governadores e prefeitos registra 163.492 óbitos.

Sem ingerência do Governo Federal, a gestão do combate ao Covid feita por governadores e prefeitos em todo o Brasil tem levantamento feito junto às secretarias estaduais de Saúde até as 13 horas de ontem que apontou 163.492 mortos.

Jair Bolsonaro: expropriação de bens é devaneio

O tema surgiu em matéria publicada pelo jornal Estado de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro é enfático ao afirmar que não autorizou nenhum estudo para expropriar terras ou bens de acusados de queimadas. Para ele, “não existe conversa sobre isto aqui. Não era proposta minha e eu não sabia disso aqui. Não era nem pra ser discutido isto aqui. É devaneio de alguém do governo. Se é uma pessoa demissível, será passível de cartão vermelho. Ontem, o vice-presidente Hamilon Mourão lamentou o vazamento e disse que o presidente tinha razão. “Se eu fosse o presidente, também estaria extremamente irritado. Me penitencio por não ter colocado grau de sigilo nesse documento.”

PGR engavetou denúncia de propina que envolve Rodrigo Maia?

Está parada desde agosto de 2019 na Procuradoria-Geral da República a investigação que envolve o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, suspeito de corrupção e lavagem de dinheiro, segundo inquéritos autorizados pelo ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. A investigação apura informações com base nas delações de ex-executivos da Odebrecht. Agora, ministro Edson Fachin voltou a cobrar da PGR uma manifestação sobre o caso. A se confirmar essa demora e o título de “engavetador geral da República”, ostentado pelo ex-procurador Geraldo Brindeiro na gestão de Fernando Henrique Cardoso, estará ameaçado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas