Futebol Bicampeão da Copa do Mundo: Ronaldo Fenômeno “larga” aposentadoria e joga por time da oitava divisão inglesa

Por Redação O Sul | 11 de março de 2024

O “Fenômeno”, com 47 anos, entrou no jogo amistoso enquanto seu time perdia por 4 a 0. (Foto: Reprodução)

O ex-jogador Ronaldo Nazário, atacante bicampeão da Copa do Mundo, “retornou” de sua aposentadoria durante um dia para atuar pelo Phoenix FC, que na data era o último colocado da Divisão 8 da NWL, em Essex, na Inglaterra. O convite foi realizado pela Paddy Power, uma casa de apostas irlandesa.

O “Fenômeno”, com 47 anos, entrou no jogo amistoso enquanto seu time perdia por 4 a 0. Vestindo a camisa 17, o brasileiro até empolgou no começo da partida, fazendo um passe com firula, mas não conseguiu ajudar a reverter o placar, que terminou em 7 a 0.

Apesar da empolgação dos torcedores e companheiros de time, Ronaldo foi substituído após reclamar da marcação de um impedimento e por atender uma ligação no meio da partida. Um vídeo publicado no X – antigo Twitter – mostra detalhes da participação do craque.

“Os rapazes não acreditaram quando o Ronaldo apareceu. Eu não o tinha registado, por isso usei o nome ‘Dave Walsh’ e coloquei-o no banco”, declarou o treinador Brian Edwards, segundo o jornal britânico The Sun.

O atacante parou de jogar profissionalmente há 13 anos, mas atuou no Phoenix FC, depois de vencer uma competição nas redes sociais dirigida pela Paddy Power. A publicidade foi realizada para marcar a estreia do modo de aposta “Super Sub”. O novo recurso de permite que as apostas realizadas para os jogadores titulares sejam transferidas aos reservas conforme são substituídos. Brian Edwards brincou sobre a atuação do brasileiro.

“Infelizmente, ele era tudo menos um Super Sub. Ele estava atrasado quando se trocou e já estávamos bem atrasados quando consegui colocá-lo, mas é definitivamente um momento que lembrarei para sempre. O resto de sua atuação? Menos memorável”, afirmou o treinador, de acordo com o The Sun.

Portfólio de atletas

Em outra frente, a Octagon Latam, agência de marketing esportivo do empresário e ex-jogador Ronaldo Fenômeno, anunciou, nessa segunda-feira (11), a chegada de Rodrygo Goes para o seu portfólio de atletas.

A empresa será responsável por cuidar do posicionamento e conteúdo digital, relação com o mercado corporativo na busca por patrocínios, geração de novos negócios e outras formas de monetização para o jogador do Real Madrid, dentro e fora do Brasil.

A marca Rodrygo Goes e a sua área de comunicação e reputação seguem administradas pelos profissionais que já acompanham o jogador no Brasil e na Espanha. O atleta permanece com seus patrocínios atuais: Nike, TCL e Biotech USA.

“Vejo em Rodrygo um dos melhores meia-atacantes do mundo nos próximos anos e esse potencial aumenta a responsabilidade sobre todas as ações que o envolvem no extracampo. Uma gestão profissional de carreira é fundamental pro seu sucesso, assim como foi pro meu. É essa a missão da Octagon na parceria firmada. Temos muito trabalho pela frente e estamos animados”, disse Ronaldo. As informações são do jornal O Globo e do site Lance.

