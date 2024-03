Futebol Inter e Juventude se enfrentam neste domingo em jogo válido pelas semifinais do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 16 de março de 2024

Último confronto entre as equipes teve vitória colorada de 4 a 1. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Neste domingo (17), às 16h, o Inter enfrenta o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. Trata-se do primeiro dos dois confrontos que antecedem a decisão do título estadual. Já a partida de volta será disputada no dia 25 (segunda-feira) – quem avançar terá Grêmio ou Caxias como adversário na final.

A delegação colorada chegou à cidade da Serra Gaúcha no final da tarde desse sábado, com recepção festiva por aproximadamente 100 torcedores em frente ao hotel. Para o duelo, o técnico Eduardo Coudet terá força máxima à disposição. Fernando, Thiago Maia, Bernabei e Borré, não podem atuar, pois chegaram ao clube após o período de inscrição no campeonato.

Invencibilidade

Dono da melhor campanha do Gauchão até agora, o Inter vem de uma vitória de 3 a 0 sobre o São Luiz, ao passo que o Juventude avançou com uma goleada de 4 a 0 sobre o Guarany.

O Juventude, por sua vez, ainda está em fase de recuperação após um mau início de campeonato. Quanto as equipes, a única novidade deverá ser pelo lado vermelho.

Recuperado de dores no joelho esquerdo, o zagueiro Gabriel Mercado volta a ficar à disposição no Gauchão. Ele chegou a ser relacionado na partida pelo torneio nacional, mas não entrou em campo. A expectativa é que retome a titularidade no jogo deste domingo.

No lado do Juventude, o técnico Roger Machado tem de lidar com quatro ausências importantes, todas por lesões e outros problemas físicos. A lista temErick Farias, Kleiton, Mandaca e Luis Oyama.

Vale lembrar que ambas as equipes entraram em campo durante a semana pela Copa do Brasil. Em Brasília, os comandados de Coudet venceram o Nova Iguaçu por 2 a 0. Já o time treinado por Roger recebeu em casa o Paysandu e acabou despachando o time de Belém por 3 a 1.

Provável escalação

– Inter: Anthoni, Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Wanderson e Mauricio; Alan Patrick e Enner Valencia.

– Juventude: Gabriel Vasconcelos; João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel; Lucas Barbosa, Jádson, Caique e Jean Carlos; Edson Carioca e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

A arbitragem será de Lucas Horn, assistido por Lúcio Flor e Fabrício Baseggio, e com Douglas da Silva atuando como VAR.

