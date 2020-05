Notas Mundo BID sugere a Brasil e América Latina testagem em massa

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) sugere ao Brasil e aos demais países da América Latina e do Caribe que adotem um isolamento generalizado para controlar a propagação do novo coronavírus e, no momento da transição para o livre deslocamento, testem a população em larga escala para permitir a detecção de pacientes assintomáticos.

