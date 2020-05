Notas Mundo Parisienses recorrem a bicicletas para escapar do coronavírus

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

Os parisienses estão comprando bicicletas novas ou levando as antigas para oficinas na tentativa de evitar metrô e ônibus lotados e minimizar o risco de infecção pelo novo coronavírus. Como em outras cidades do mundo, as autoridades de Paris buscam incentivar um meio de transporte mais seguro e ambientalmente amigável enquanto tentam impedir a propagação da Covid-19.

