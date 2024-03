Mundo Biden e Trump conseguem número de delegados suficiente para concorrer novamente à presidência dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 13 de março de 2024

Atual presidente e ex-mandatário reeditarão a disputa pela Casa Branca de 2020 Foto: Reprodução

Joe Biden e Donald Trump alcançaram o número de delegados necessários para concorrer às eleições presidenciais nos Estados Unidos pelos partidos Democrata e Republicano, respectivamente. Com isso, neste ano, os dois reeditarão a disputa pela Casa Branca de 2020.

Na terça-feira (12), Biden venceu as prévias na Georgia, no Mississippi e nas Ilhas Marianas do Norte. Com essas vitórias, o atual presidente norte-americano conquistou 2.015 delegados. Eram necessários 1.968 para a indicação.

Já o ex-presidente Trump também venceu nos Estados da Georgia e Mississippi, além de Washington. Com isso, ele chegou ao total de 1.228 delegados, ultrapassando os 1.215 necessários.

Biden e Trump foram os grandes vencedores da chamada “Superterça”, em 5 de março, dia em que mais de 15 Estados dos EUA foram às urnas nas primárias dos respectivos partidos.

Pelo Partido Republicano, Trump venceu “de lavada” sua oponente Nikki Haley, que levou apenas no Estado de Vermont. Haley anunciou a desistência da pré-candidatura no dia 6.

Pelo lado do Partido Democrata, Biden teve uma Superterça tranquila e perdeu apenas no território independente das Ilhas Samoa.

A próxima eleição nos EUA, marcada para 5 de novembro, será uma revanche entre Trump e Biden. O atual presidente afirma que o seu antecessor é uma ameaça à democracia. Já Trump, de 77 anos, usa a idade de Biden, de 81 anos, para criticá-lo.

