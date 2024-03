O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que antecipa o pagamento do 13º aos beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A medida foi publicada nesta quarta-feira (13) no Diário Oficial da União.

O abono será pago em duas parcelas. A primeira vai ser depositada em abril junto com o pagamento do benefício do mês. A segunda será paga em maio.