O homem de 29 anos que manteve 16 passageiros reféns em um ônibus na rodoviária do Rio na terça-feira (12) disse à Polícia Civil que estava fugindo da cidade por sofrer ameaças de uma facção criminosa. Paulo Sérgio de Lima afirmou que, ao embarcar no ônibus com destino a Minas Gerais, achou que havia sido descoberto e confundiu um passageiro com um policial.

De acordo com a polícia, ele vai responder por tentativa de homicídio, sequestro, cárcere privado e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida.