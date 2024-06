Mundo Biden resiste à pressão para abandonar disputa pela presidência dos Estados Unidos contra Trump após pânico democrata com debate: “Não sou jovem, mas sei dizer a verdade”

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O presidente de 81 anos buscou afastar os temores da base democrata sobre sua capacidade para continuar na corrida pela Casa Branca. Foto: Getty Images O presidente de 81 anos buscou afastar os temores da base democrata sobre sua capacidade para continuar na corrida pela Casa Branca. (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um enérgico Joe Biden fez um comício para seu eleitorado na sexta-feira (28), em Raleigh, Carolina do Norte, após seu desempenho desastroso no debate eleitoral na noite anterior contra o candidato republicano, o ex-presidente Donald Trump.

Ao lado da primeira-dama Jill Biden, o presidente de 81 anos buscou afastar os temores da base democrata sobre sua capacidade para continuar na corrida pela Casa Branca e afirmou que, ao contrário de seu rival republicano, “sabe dizer a verdade” e comandar o país, apesar de não ser mais tão jovem quanto antes.

Falando a uma multidão barulhenta e, segundo jornalistas no local, com mais energia do que demonstrou na noite anterior, embora ainda intercalando as frases com uma tosse insistente devido a um resfriado, segundo assessores —, Biden usou os poucos minutos no palco para atacar Trump de forma contundente e reafirmar o argumento de que seu retorno à Casa Branca seria uma ameaça à democracia.

“Eu sei que não sou um homem jovem, para dizer o óbvio. Sei que não caminho tão facilmente como antes, não falo tão bem como antes, não debato tão bem como antes, mas sei o que sei. Eu sei dizer a verdade”, disse o presidente em tom firme.

“Dou minha palavra como Biden. Eu não estaria concorrendo novamente se não acreditasse de todo o meu coração e alma que posso fazer esse trabalho. Porque, francamente, os riscos são muito altos.”

Ao contrário da noite anterior, quando deixou Trump à vontade e não conseguiu responder à altura, as críticas ao adversário foram mais duras dessa vez, descrevendo-o como uma “onda de crimes de um homem só”, em referência aos inúmeros problemas legais que o ex-mandatário enfrenta na Justiça. E procurou repetidamente definir a eleição como uma escolha entre o certo e o errado, a moralidade e a criminalidade, um homem honesto e um criminoso condenado.

Um dos momentos em que Biden tentou se impor na noite do debate foi quando Trump tentou minimizar os impactos negativos de seus problemas legais ao comparar sua situação à de Hunter Biden, o filho do presidente que foi condenado por mentir sobre uso de drogas ao comprar arma nos Estados Unidos. Além disso, Trump também tentou reverter o rótulo de criminoso, acusando repetidamente Biden de sê-lo.

“O único criminoso condenado no palco ontem à noite [quinta-feira] foi Donald Trump. Quando pensei em suas 34 acusações por crimes graves, sua agressão sexual a uma mulher em um lugar público e sua multa de US$ 400 milhões por fraude empresarial, pensei comigo mesmo: Donald Trump não é apenas um criminoso condenado — disse Biden no comício.

Esse comentário levou a multidão de apoiadores a gritar “prendam-no!”, ecoando os mesmos gritos que se popularizaram nos comícios de Trump em 2016, quando o republicano atacava sua oponente, a democrata Hillary Clinton, por supostas violações da lei.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/biden-resiste-a-pressao-para-abandonar-disputa-pela-presidencia-dos-estados-unidos-contra-trump-apos-panico-democrata-com-debate-nao-sou-jovem-mas-sei-dizer-a-verdade/

Biden resiste à pressão para abandonar disputa pela presidência dos Estados Unidos contra Trump após pânico democrata com debate: “Não sou jovem, mas sei dizer a verdade”

2024-06-30