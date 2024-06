Esporte De virada, Espanha vence Geórgia e avança na Eurocopa

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2024

Agora, a Espanha medirá forças com a Alemanha. Foto: Divulgação

No confronto entre a melhor equipe da primeira fase da Eurocopa e a principal surpresa do torneio, a Espanha sofreu no primeiro tempo, mas deslanchou no segundo para vencer a Geórgia por 4 a 1, em Colônia, na Alemanha e avançou às quartas de final. A equipe do técnico Luis de la Fuente terá pela frente a dona da casa, na sexta-feira (5), às 13h (horário de Brasília), em Stuttgart.

Aos 17 minutos do primeiro tempo, na primeira investida ofensiva da Geórgia, Kakabadze puxou o contra-ataque pela direita e cruzou no meio da área para Kvaratskhelia. Le Normand tentou cortar com a barriga, mas mandou a bola no canto esquerdo do goleiro Unai Simón, marcando contra e abrindo o marcador.

Melhor goleiro da primeira fase da competição continental, Mamardashvili fez boas intervenções em finalizações de Cucurella, aos 34 minutos, e de Nico Williams, aos 37. Na jogada seguinte, no entanto, após muita insistência, Rodri recebeu o passe de Nico Williams na meia-lua da grande área e bateu de canhota no canto esquerdo do goleiro, que desta vez não conseguiu segurar: 1 a 1.

Aos 5 minutos da segunda etapa, logo depois de obrigar Mamardashvili a praticar ótima defesa em cobrança de falta frontal ao gol, Yamal recebeu a bola no bico direito da grande área e levantou na segunda trave. Fabián Ruiz subiu, sem marcação, para cabecear para a rede e virar o placar. A pressão espanhola aumentava a medida que o tempo passava.

O terceiro da Espanha aconteceu aos 29. Nico Williams, atacante do Athletic Bilbao, recebeu um lançamento de Fabián Ruiz do campo defensivo, avançou pela esquerda, driblou facilmente Gvelesiani e bateu forte, no alto, para anotar mais um gol da Fúria e minar qualquer reação da Geórgia.

Implacável, a Espanha continuou agressiva. Aos 37 minutos, após falha do sistema defensivo, Dani Olmo recebeu o passe na meia-lua e tocou no canto direito de Mamardashvili para anotar o quarto gol e encerrar a partida.

A Geórgia termina assim a sua primeira participação numa Eurocopa nas oitavas de final e, apesar da amargura da eliminação, vai embora de cabeça erguida, tendo derrotado Portugal de Cristiano Ronaldo na primeira fase da Euro.

O próximo desafio tem tudo para ser muito mais difícil para a Espanha, que enfrentará nas quartas de final a anfitriã ‘Mannschaft’, a outra seleção que deixou as melhores impressões no início do torneio, em uma partida com sabor de final antecipada entre dois grandes favoritos.

