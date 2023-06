Esporte Bilhete mais barato para assistir ao primeiro jogo do Messi nos Estados Unidos custa 2.500 reais

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2023

David Beckham é um dos donos do Inter Miami, novo time de Lionel Messi. (Foto: Divulgação/PSG)

O impacto global da contratação de Lionel Messi pelo Inter Miami fez a procura e o preço dos ingressos para os jogos da equipe dispararem desde a última quarta-feira, dia que o craque foi anunciado pelo time da MLS.

Com essa grande atração em campo, é natural que o preço dos ingressos seja aumentado, mas o pessoal do Inter Miami exagerou um pouco, com acréscimo de 2.000%. O preço médio de compra para os jogos do Inter no DRV PNK Stadium, com capacidade para 19.100 espectadores, subiu de US$ 31 (R$ 152 na cotação atual) para US$ 152 (R$ 746). Já para os jogos fora de casa, o valor aumentou de US$ 94 (R$ 461) para US$ 207 (R$ 1.016).

Já esse valor para a estreia da equipe na Copa das Ligas – torneio disputado por clubes dos Estados Unidos e México -, em 21 de julho contra o Cruz Azul, do México, passou de US$ 24 (R$ 117) para US$ 521 (R$ 2.558).

Dado o alto nível de demanda, as equipes da MLS podem considerar levar os jogos em que Messi estiver em campo para estádios maiores. Muitos times da liga têm seus estádios próprios com capacidade de 20 mil a 25 mil torcedores, enquanto as grandes arenas onde acontecem os jogos da NFL conseguem receber um público três vezes maior.

Messi vai assinar contrato de dois anos com o Inter Miami, e, segundo a BBC, receberá um salário anual de 60 milhões de euros (R$ 315 milhões). Ele também terá participação em valores de direitos de TV, verbas de patrocinadores e até a possibilidade de se tornar sócio de uma franquia da liga.

