Por Redação O Sul | 10 de junho de 2023

Clube tem 31 jogadores e folha salarial do time é de US$ 15,9 milhões ao ano. (Foto: Getty Images)

O salário que Lionel Messi receberá no Inter Miami, dos Estados Unidos, ainda não foi revelado. Porém, isso logo deixará de ser um mistério. A Associação de Jogadores da MLS (MLSPA) publica em seu site os ganhos de todos os atletas da liga americana. Levando-se em consideração o valor especulado de qual era o salário do argentino no PSG, ele deve ganhar, ao menos, mais do que cinco vezes o salário do jogador mais bem remunerado da MLS.

Com dados de abril deste ano, segundo a MLSPA, o maior contrato da liga é do Chicago Fire com o meia suíço Xherdan Shaqiri, que recebe US$ 8,153 milhões. Isso significa que, caso Messi ganhe a mesma coisa do que recebia no PSG — US$ 43 milhões, o que ninguém acredita que acontecerá —, ele recebe mais do que cinco vezes o que recebe Shaqiri.

A MLS mantém uma remuneração mínima para os seus jogadores, que é de US$ 67.360 (R$ 367 mil) ao ano. Atualmente, 41 jogadores recebem esses vencimentos. O salário de Messi, portanto, seria 638 vezes maior do que o deles.

A folha salarial anual do Inter Miami hoje é de US$ 15,9 milhões. Messi receberá mais do que o dobro do salário de todos os 31 jogadores do time. Apenas três jogadores recebem mais do que US$ 1 milhão ao ano. São eles, o atacante venezuelano Josef Martínez (US$ 4,391 milhões), o meia mexicano Rodolfo Pizarro (US$ 3,350 milhões) e o zagueiro argentino Leandro Pírez (US$ 1,095 milhões).

