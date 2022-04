Mundo Bilionário Elon Musk desiste de integrar o Conselho de Administração do Twitter

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Musk é o homem mais rico do mundo Foto: Divulgação Musk é o homem mais rico do mundo. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O bilionário Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, desistiu de integrar o Conselho de Administração do Twitter, do qual é o acionista, anunciou no domingo (10) o presidente-executivo da rede social, Parag Agrawal.

“A nomeação de Elon para o conselho deveria se tornar efetiva de maneira oficial em 9 de abril, mas Elon informou naquela manhã que não se uniria ao conselho”, afirmou Agrawal em uma mensagem enviada aos funcionários do Twitter. “Eu acredito que é melhor”, completou.

“Nós apreciamos e continuaremos apreciando a participação de nossos acionistas, estejam eles em nosso conselho ou não. Elon é nosso maior acionista e permaneceremos abertos à sua contribuição”, acrescentou Agrawal.

Musk, o homem mais rico do mundo, anunciou no início de abril que adquiriu uma participação de 9,2% no capital do Twitter, o que o transformou no principal acionista da rede social.

Agrawal havia anunciado na semana passada que Musk entraria para o Conselho de Administração e o descreveu como “um fiel apaixonado e crítico intenso do serviço, que é exatamente o que precisamos”.

No anúncio feito no domingo, Agrawal compartilhou uma nota que enviou ao Twitter, na qual afirmava que a nomeação de Musk para o conselho estaria condicionada a uma verificação de antecedentes e que ele teria que agir no melhor interesse da empresa, uma vez nomeado.

Antes de virar acionista da empresa, Musk já era um usuário ativo do Twitter, rede social em que tem 80,5 milhões de seguidores e na qual mistura declarações incendiárias e comentários polêmicos sobre negócios ou outras personalidades.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo