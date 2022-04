Porto Alegre Feira do Peixe começa nesta segunda-feira no Centro Histórico de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Até o dia 15 de abril a população poderá comprar pescados em cerca de 40 bancas. Foto: Cesar Lopes/PMPA Até o dia 15 de abril a população poderá comprar pescados em cerca de 40 bancas. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Começa na próxima segunda-feira (11) a 242ª Feira do Peixe de Porto Alegre no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico. Até o dia 15 de abril, Sexta-feira Santa, a população poderá comprar pescados em cerca de 40 bancas e provar o tradicional peixe na taquara, além de degustar bolinho de peixe e peixe frito, das 8h às 20h.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a expectativa é retomar os parâmetros de vendas das edições anteriores à pandemia, quando foram comercializadas mais de 300 toneladas de pescados por ano, além ter mais de 100 mil pessoas circulando pelos locais.

A abertura da feira, na Ilha da Pintada, no último domingo (3), contou com mais de 600 pessoas e venda de cerca de 300 almoços. Na próxima quarta-feira (13), começam as feiras na Esplanada da Restinga e na praça de Belém Novo que permanecem até sexta-feira. Além das bancas de pescados, haverá venda de hortifrutigranjeiros, vinhos e artesanatos. Na Restinga, destaque também para a banca de peixe vivo.

Programação

11 a 15 de abril

242ª Feira do Peixe de Porto Alegre

Local: Largo Glênio Peres – Centro Histórico

Horário: 8h às 20h

13 a 15 de abril

20ª Feira do Peixe na Esplanada da Restinga

Local: avenida João Antônio Silveira – Restinga

Horário: 8h às 20h

10ª Feira do Peixe no Extremo Sul

Endereço: avenida Heitor Vieira, 494 – Belém Novo

Horário: 8h às 20h

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre