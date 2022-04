Rio Grande do Sul Receita da Sorte tem prêmios diários extras de R$ 3 mil nesta semana no Rio Grande Sul

11 de abril de 2022

Para concorrer, os inscritos no programa Nota Fiscal Gaúcha devem incluir o CPF na nota e fazer a leitura do QR code do documento fiscal no aplicativo

Começam nesta segunda-feira (11) os sorteios dos prêmios especiais de Páscoa do Receita da Sorte no Rio Grande do Sul. Além dos sorteios diários já previstos na modalidade, até sexta-feira (15) haverá três extras por dia no valor de R$ 3 mil cada. Serão 13 premiações diárias no total.

Para concorrer, os inscritos no programa NFG (Nota Fiscal Gaúcha) devem incluir o CPF na NFC-e (nota fiscal do consumidor eletrônica) na hora da compra e fazer no mesmo dia a leitura do QR code do documento fiscal no aplicativo do NFG. Caso seja contemplado, a informação aparece na tela do dispositivo móvel imediatamente. Após a Páscoa, as premiações diárias ficam novamente em dez sorteios de R$ 500.

Além da participação no sorteio Receita da Sorte, a mesma NFC-e com CPF acumula pontos que são convertidos em bilhetes para participar dos sorteios mensais do NFG, realizados na última quinta-feira de cada mês.

Desde 1º de setembro de 2021, a inclusão do CPF na nota também acumula pontos para participar da premiação do Receita Certa, modalidade que dá prêmio em dinheiro ao cidadão atuante no NFG quando houver incremento real da arrecadação com o ICMS proveniente do comércio varejista no trimestre.

Outra vantagem, para proprietários de veículos, é o desconto do Bom Cidadão no IPVA, cujo percentual de redução varia de acordo com o número de notas com CPF acumuladas no ano.

