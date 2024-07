Mundo Bilionário Elon Musk doará 45 milhões de dólares por mês para a campanha de Donald Trump

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











As doações de Musk serão direcionadas a um grupo político chamado America PAC. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O empresário Elon Musk anunciou que planeja destinar quase US$ 45 milhões (cerca de R$ 245 milhões) por mês para apoiar a campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. As informações são do jornal americano “The Wall Street Journal”. As doações de Musk serão direcionadas a um grupo político chamado America PAC, concentrado em promover o registro de eleitores, o voto antecipado e por correio entre os moradores dos estados ‘pêndulo’ antes das eleições de novembro, segundo o jornal.

Musk é um dos maiores financiadores do novo fundo, grupo que também inclui o cofundador da Palantir, Joe Lonsdale; a ex-embaixadora dos Estados Unidos no Canadá Kelly Craft e os investidores em criptomoedas Tyler e Cameron Winklevoss. Embora as doações individuais de campanha nos Estados Unidos sejam limitadas a 3.300 dólares por pessoa, o sistema de financiamento de campanhas permite que megadoadores políticos contribuam para fundos conhecidos como comitês de ação política, ou “PAC”, que apoiam os candidatos.

Com uma fortuna líquida avaliada em US$ 250 bilhões (R$ 1,46 trilhão), Musk se aproximou de Trump durante a campanha eleitoral de 2024. Eles se reuniram em março durante um evento para doadores na residência do bilionário Nelson Peltz, na Flórida. O fundador da Tesla anunciou oficialmente o apoio a Trump no sábado (13), depois que o ex-presidente sobreviveu a uma tentativa de assassinato em um comício em Butler, na Pensilvânia. Musk também fez uma doação “considerável” a um grupo pró-Trump no sábado, segundo a agência de notícias “Bloomberg”.

Musk defendeu a demissão dos responsáveis pelo Serviço Secreto dos EUA após o atentando a Donald Trump. “Extrema incompetência ou foi deliberado. De qualquer forma, a liderança da SS deverá renunciar”, comentou.

Logo após o atentado sofrido por Trump, Musk desejou pronta recuperação ao ex-presidente. “Apoio totalmente o presidente Trump e espero pela sua rápida recuperação”, escreveu o bilionário no X. O empresário também publicou um vídeo do comício que Trump realizava em Butler.

Da mesma forma como o CEO da Tesla, Elon Musk, que declarou seu apoio a Trump para presidente após o incidente, Bill Ackman, CEO da Pershing Square, também anunciou que apoiará o Republicano. Em um longo post, o CEO afirmou que o “motivo pelo qual ainda não fiz isso formalmente é porque quero explicar meus pensamentos em detalhe e abordar os argumentos apresentados por outros que são contra Trump. Quero apresentar meu caso com consideração e convicção.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/bilionario-elon-musk-doara-45-milhoes-de-dolares-por-mes-para-a-campanha-de-donald-trump/

Bilionário Elon Musk doará 45 milhões de dólares por mês para a campanha de Donald Trump

2024-07-16