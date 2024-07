Mundo Homem armado com faca é morto por policiais nas proximidades da convenção de Trump

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2024

O evento é marcado pela oficialização de Donald Trump como candidato à Casa Branca. Foto: New York Post/Reprodução de vídeo O evento é marcado pela oficialização de Donald Trump como candidato à Casa Branca. (Foto: New York Post/Reprodução de vídeo) Foto: New York Post/Reprodução de vídeo

Um homem que estava armado com faca foi morto por policiais nos arredores da convenção republicana, nos Estados Unidos, na tarde desta terça-feira (16). O evento acontece em Milwaukee e é marcado pela oficialização de Donald Trump como candidato à Casa Branca.

Conforme o jornal “The New York Times”, três policiais atiraram contra o homem. Segundo o jornal norte-americano New York Post, o homem, que seria negro e em situação de rua, conhecido como “Jeová”, ou “Sam”, levantou duas facas de maneira aparentemente ameaçadora, o que fez com que um policial, que trabalha na segurança da convenção, o alvejasse com vários tiros de pistola pelas costas.

“Ele tinha um olhar que nunca vi antes em quatro meses que o conheço”, contou Edward Watkins, um sem-teto que afirmou à reportagem do New York Post que era amigo de “Jeová”. Os depoimentos das testemunhas ainda são confusos, mas todas elas disseram que pelo menos oito disparos foram efetuados, por parte de vários policiais.

Ainda conforme Watkins, o amigo morto era usuário de crack, assim como ele, e foi apelidado de “Jeová” por ouvir vozes, sendo que uma delas seria dessa entidade religiosa. Ele contou que o companheiro de vida na rua andava muito agitado nos últimos dias, dizendo ouvir as tais vozes com muito mais frequência. O quadro sugere que ele sofresse de esquizofrenia.

O incidente foi registrado a menos de 2 km de onde acontece a convenção republicana. Cerca de 50 mil pessoas participam do evento. A segurança no local foi reforçada após o ex-presidente Donald Trump ser alvo de um atentado no sábado (13), na Pensilvânia.

O Serviço Secreto dos Estados Unidos não quis comentar a morte do homem nesta terça-feira e afirmou que o caso aconteceu fora do perímetro de segurança da convenção republicana.

