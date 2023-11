Tecnologia Bilionário Elon Musk promete lançar novo tipo de inteligência artificial para competir com líderes do setor, como Google e OpenAI

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











No passado, o dono da Tesla expressou posições contraditórias sobre a inteligência artificial. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A nova empresa de inteligência artificial do bilionário Elon Musk apresentou um novo modelo de tecnologia para um grupo seleto de usuários, na tentativa de competir com os líderes do setor, a OpenAI e o Google. É o primeiro lançamento da startup xAI, criada em julho por Musk após contratar pesquisadores da OpenAI, Google DeepMind, Tesla e da Universidade de Toronto.

“A xAI lança sua primeira IA para um grupo seleto. Em alguns aspectos importantes, é a melhor disponível atualmente”, escreveu Musk no X, antigo Twitter.

No passado, o dono da Tesla expressou posições contraditórias sobre a inteligência artificial. Em uma entrevista com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak na quinta-feira, Musk comparou a IA a “um gênio mágico” que concede todos os desejos que você deseja, alertando, no entanto, que tais contos de fada raramente terminam bem.

Durante anos Musk alertou que os modelos generativos de IA, que alimentam programas como o ChatGPT, poderiam representar uma ameaça existencial para a humanidade algum dia. Mas, ao mesmo tempo, ele investe pesado nesta indústria e espera usar a tecnologia em outras empresas, como Tesla, SpaceX e X.

Musk foi cofundador da OpenAI em 2015 e saiu em 2018 para se concentrar na Tesla, dizendo mais tarde que estava desconfortável com a direção orientada para o lucro que a empresa estava tomando sob o comando do CEO Sam Altman. O bilionário também argumenta que os grandes modelos de linguagem da OpenAI – dos quais o ChatGPT depende para conteúdo – são politicamente corretos demais.

Musk é um dos poucos investidores no mundo com recursos suficientes para competir no campo da IA ​​com a OpenAI ou com gigantes da tecnologia, como Google ou Meta. Construir um modelo de IA na mesma escala que essas empresas requer uma enorme quantidade de poder computacional, infraestrutura e experiência.

Segurança da tecnologia

O bilionário Elon Musk alertou na semana que a inteligência artificial é “uma das maiores ameaças” para a humanidade, ao fazer uma aparição de destaque na Cúpula de Segurança de IA no Bletchey Park, no Reino Unido. Segundo o dono da Tesla e do X (antigo Twitter), o evento é “oportuno” porque a IA representa um “risco existencial” para os seres humanos, que estão enfrentando a possibilidade de serem superados pelas máquinas pela primeira vez.

No primeiro dia do encontro, Estados Unidos, China, União Europeia e cerca de outros 20 países assinaram a Declaração de Bletchley, para um desenvolvimento “seguro” da Inteligência Artificial (IA). O documento, que inclui Brasil e Chile entre seus signatários, destaca “a necessidade urgente de compreender e administrar coletivamente os riscos potenciais” da IA.

Musk afirmou ainda esperar que a cúpula possa ser usada para estabelecer um “consenso internacional” e a criação de um “árbitro terceirizado” para monitorar a tecnologia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/bilionario-elon-musk-promete-lancar-novo-tipo-de-inteligencia-artificial-para-competir-com-lideres-do-setor-como-google-e-openai/

Bilionário Elon Musk promete lançar novo tipo de inteligência artificial para competir com líderes do setor, como Google e OpenAI

2023-11-04