Mundo Bilionário Elon Musk volta a dizer que acordo para a compra do Twitter pode travar devido a contas falsas

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











"Minha oferta foi baseada na precisão dos registros da SEC do Twitter", declarou o dono da Tesla Foto: Reprodução "Minha oferta foi baseada na precisão dos registros da SEC do Twitter", declarou o dono da Tesla. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O bilionário Elon Musk, dono da Tesla, voltou a dizer nesta terça-feira (17) que o acordo para comprar o Twitter não pode avançar se a rede social não provar que menos de 5% das contas na plataforma são falsas ou spam.

“Minha oferta foi baseada na precisão dos registros da SEC do Twitter. O CEO do Twitter se recusou publicamente a mostrar prova de <5%. Esse acordo não pode avançar até que ele o faça”, afirmou Musk. SEC é a abreviação de Security and Exchange Comission, o equivalente nos Estados Unidos à Comissão de Valores Mobiliários.

Na segunda-feira (16), Musk trocou farpas com o presidente-executivo do Twitter, Paraj Agrawal, que postou textos explicando o esforço da empresa para combater as contas utilizadas por robôs. Musk usou um emoji de cocô para ironizar Agrawal sobre como é feita a estimativa de contas falsas na rede social.

Depois de suspender a sua oferta de US$ 44 bilhões na semana passada, aguardando informações sobre contas falsas, Musk disse suspeitar que elas representam pelo menos 20% dos usuários – as estimativas oficiais do Twitter são de 5%.

“Você não pode pagar o mesmo preço por algo que é muito pior do que eles alegaram”, disse Musk na All-In Summit 2022, uma conferência de tecnologia em Miami, nos EUA, na segunda-feira.

Questionado se o acordo com o Twitter é viável a um preço diferente, Musk afirmou: “Quero dizer, não está fora de questão. Quanto mais perguntas eu faço, mais minhas preocupações crescem”.

“Eles alegam que têm essa metodologia complexa que só eles podem entender. Não pode ser algum mistério profundo que é mais complexo do que a alma humana ou algo assim”, declarou.

No sábado (14), Musk revelou que, para estimar a quantidade de contas falsas e de spam, o Twitter utiliza uma amostra de 100 perfis. Em seguida, ele disse que a equipe jurídica da empresa o acusou de violar um acordo de confidencialidade ao divulgar o tamanho da amostragem.

Na sexta-feira (13), Musk chegou a declarar que o acordo para comprar a empresa por US$ 44 bilhões estava “temporariamente suspenso” enquanto ele aguardava dados sobre contas falsas.

Horas depois, afirmou que continuava comprometido com a compra, mas disse que sua equipe testaria “uma amostra aleatória de 100 seguidores” no Twitter para identificar os bots (robôs da internet).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo