Rio Grande do Sul Pavimentação de rodovia que liga a Região Nordeste ao Alto Uruguai deve ser concluída no segundo semestre de 2023

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











As obras na ERS-430 custarão R$ 23 milhões, segundo o governo gaúcho Foto: Divulgação/Daer As obras na ERS-430 custarão R$ 23 milhões, segundo o governo gaúcho. (Foto: Divulgação/Daer) Foto: Divulgação/Daer

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) iniciou a pavimentação da ERS-430, entre os municípios de Tapejara e Charrua. Serão asfaltados 12 quilômetros da rodovia, que liga a Região Nordeste ao Alto Uruguai.

As obras têm investimento de R$ 23 milhões do Programa Avançar, segundo o governo gaúcho. “Com a rodovia pavimentada, ligaremos duas regiões importantíssimas do Estado, o que beneficiará consideravelmente o transporte da produção agropecuária”, disse o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

No momento, as equipes do departamento atuam nas etapas de drenagem e terraplenagem nos quilômetros iniciais da estrada. A estimativa é de que as obras sejam concluídas no segundo semestre de 2023.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul