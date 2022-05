Agro Fenasul Expoleite, em Esteio, tem quase 700 animais inscritos

17 de maio de 2022

Feira reúne exemplares das raças de gado leiteiro, gado de corte, bubalinos, equinos, aves e coelhos Foto: Fernando Dias/Seapdr Feira reúne exemplares das raças de gado leiteiro, gado de corte, bubalinos, equinos, aves e coelhos. (Foto: Fernando Dias/Seapdr) Foto: Fernando Dias/Seapdr

A Fenasul Expoleite, que começa nesta quarta-feira (18) no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, tem 687 animais inscritos, entre exemplares das raças de gado leiteiro, gado de corte, bubalinos, equinos, aves e coelhos.

Coordenador do serviço de exposições e feiras da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS, o zootecnista Pablo Charão disse que a recepção dos animais se estende até as 12h do primeiro dia do evento. Somente é permitida a entrada de animais que não apresentem ectoparasitas nem sintomas de doenças infectocontagiosas ou parasitárias.

A entrada do público na Fenasul Expoleite é gratuita. O evento, promovido pelo governo do Estado em parceria com a prefeitura de Esteio e entidades, prossegue até domingo (22).

