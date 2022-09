Mundo Bilionário indiano é o primeiro asiático a se tornar a 3ª pessoa mais rica do mundo

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2022

A fortuna de Gautam Adani está estimada em mais de US$ 137 bilhões. (Foto: Reprodução/Flickr)

O bilionário indiano Gautam Adani, que há alguns anos era um desconhecido no Ocidente, tornou-se a terceira pessoa mais rica do mundo. O magnata construiu um dos maiores conglomerados de energia do mundo. É a primeira vez que um asiático está entre os três primeiros do índice de bilionários da Bloomberg.

Com uma fortuna de pouco mais de US$ 137 bilhões (quase R$ 700 bilhões), Adani ultrapassou o francês Bernard Arnault e agora está atrás apenas do sul-africano Elon Musk e do norte-americano Jeff Bezos no ranking.

Adani, 60 anos, passou os últimos anos expandindo seu conglomerado, que vai desde data centers até cimento, mídia e alumínio. Seu grupo agora possui a maior operadora de portos e aeroportos do setor privado da Índia, distribuidora de gás e mineradora de carvão. Ele também promete se tornar o maior produto mundial de energia renovável.

O conglomerado ganhou investimentos de empresas como Warburg Pincus e TotalEnergies, ajudando o bilionário indiano a entrar nos escalões anteriormente dominados por magnatas da tecnologia dos Estados Unidos. O aumento do preço do carvão nos últimos meses acelerou ainda mais sua ascensão.

Adani é o único dos top 10 da Lista de Bilionários da Bloomberg que não teve seu capital reduzido no ano de 2022. A maioria dos seus “colegas” sofreu uma contração de suas riquezas principalmente por causa da queda das Bolsas de Valores dos Estados Unidos.

Ao contrário, desde o começo do ano, o empresário indiano já adicionou US$ 60,9 bilhões de dólares à sua fortuna.

