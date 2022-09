Mundo Gibraltar é oficializada como cidade do Reino Unido

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2022

Reconhecimento foi feito como parte do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II. (Foto: Royal Household)

O Reino Unido concedeu o status de “cidade” a Gibraltar, enclave britânico na Espanha, formalizando a região como um município do país.

O reconhecimento foi feito como parte do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II, em comemoração aos seus 70 anos no trono, e teve aprovação do governo conservador do primeiro-ministro Boris Johnson.

O status é testemunho da estreita relação entre Gibraltar e o Reino Unido, principalmente após 99% dos cidadãos do enclave reafirmarem seu compromisso com a soberania britânica em um referendo em 2002, e cura um atraso de 180 anos.

De fato, o status de cidade tinha sido concedido desde 1842 por iniciativa da rainha Vitória, mas foi omitido da lista de municípios reconhecidos devido a um equívoco.

Neste ano, porém, 39 localidades solicitaram formalmente a adoção do status de cidade, algo que Doncaster, Bangor e Dunfermline, entre outras regiões, já obtiveram.

Agora, Gibraltar torna-se um dos únicos cinco territórios fora do Reino Unido a ser reconhecido, além de Hamilton (Bermudas), Jamestown (Santa Helena), Douglas (ilha de Man) e Stanley (ilhas Malvinas).

A classificação está associada a regiões que têm uma catedral, uma universidade ou um grande número de residentes, apesar de não haver regras oficiais para a sua concessão, e é concedida pela monarca a conselho do governo.

