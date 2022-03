Mundo Bilionários russos: além de iates e aviões, empresários têm clubes de futebol e até museus

Por Redação O Sul | 4 de março de 2022

Museu Garage, em Moscou, foi criado pelo bilionário russo Roman Abramovich, dono do clube de futebol Chelsea. (Foto: Reprodução)

A guerra na Ucrânia e as sanções econômicas impostas contra a Rússia chamaram atenção para os bilionários do país. Desde o início da guerra, alguns magnatas começaram uma corrida para comprar artigos de luxo e tentar preservar o patrimônio, enquanto outros levaram seus superiates para as Maldivas e Ilhas Seychelles. A lista de bens do grupo, porém, é muito vasta e inclui frotas de jatinhos, clubes de futebol e até museus, o que pode estender ainda mais os prejuízos. Segundo o índice da Bloomberg, os 21 mais ricos da Rússia perderam US$ 39 bilhões em apenas um dia após o início da invasão militar aprovada por Vladimir Putin.

Clubes de futebol

Antes mesmo do Reino Unido bloquear o dinheiro do Chelsea, o dono do clube, Roman Abramovich anunciou que irá colocar o atual campeão europeu e mundial à venda. O Everton, também da Premier League, comunicou o rompimento de todos os contratos com Alisher Usmanov, homem próximo de Putin e dono da holding que é uma das principais patrocinadoras do clube.

Valeriy Oyf é proprietário do holandês Vitesse-HOL desde 2018. Dono da Performance Management Holding BV, ele usa a empresa holandesa para financiar o clube da Eredivise. O magnata russo Alexsander Naster é dono de 75% do Pisa, time da segunda divisão da Itália. Na França, o bilionário Dmitry Rybolovlev é dono do Monaco desde 2011.

Museus

Alguns magnatas não apenas colecionam obras de arte em suas mansões como também criaram seus próprios museus. É o caso de Abramovich, que fundou o Garage com a ex-mulher Dasha Zhukova. O museu de arte contemporânea fica no Parque Gorky, no centro de Moscou.

Leonid Mikhelson, dono da Novatek, maior grupo privado de gás da Rússia, também bancou a transformação de uma usina elétrica centenária às margens do rio Moscou no centro de artes GES-2, inaugurado em dezembro do ano passado. O projeto estimado em centenas de milhares de dólares foi realizado pelo renomado arquiteto italiano Renzo Piano.

Aeronaves

Ao menos 19 oligarcas russos são donos de 39 aviões e helicópteros, conforme o monitoramento da conta Russian Oligarch Jets, criada por Jack Sweeney, o americano de 19 anos que enfureceu Elon Musk ao postar a localização do jatinho particular dele no Twitter.

Abramovich é dono de um Boieng 767, aeronave de uso comercial capaz de levar quase 200 passageiros, e também de um Bombardier Global 6000, que transporta até 18 pessoas.

A lista inclui ainda empresários como Alisher Ulmanov, um dos homens mais ricos da Rússia, dono de um Airbus A340-313E; Mikhail Fridman, russo nascido na Ucrânia, que viaja em um M-RBUS; Vladimir Pontani, empresário do setor de mineração, dono de um avião OE-LUC e Leonardo Blavatnik que tem um Boing 737 para chamar de seu.

Mansões em Londres

No Reino Unido, alguns parlamentares solicitaram até que as propriedades de bilionários russos no país sejam confiscadas. A lista é grande e foi divulgada pela imprensa local nesta semana. O imbróglio envolve investimentos de pelo menos R$ 10 bilhões. Muitas casas estariam registradas por empresas instaladas em paraísos ficais, mas há outras no nome dos próprios donos.

Adrey Goncharenko pagou 120 milhões de libras na propriedade Hanover Lodge, com vista para o Regent’s Park e projetada pelo famoso arquiteto John Nash em 2012. Goncharenko é CEO da Gazprom Invest Yug, uma subsidiária da empresa estatal russa de energia Gazprom, que constrói gasodutos. Ele também é dono de uma mansão de cinco andares em Eaton Square, na capital da Inglaterra.

No norte de Londres está a mansão Beechwood House, de propriedade de Alisher Usmanov, avaliada em 48 milhões de libras. Ele é ex-executivo de outra subsidiária da Gazprom, a Gazprom Investholding. Usmanov também tem uma participação de 30% no clube de futebol Arsenal.

Em 2016, Mikhail Fridman comprou por pelo menos 65 milhões de libras a Athlone House, em Highgate, norte de Londres. Já a Kensington Palace Gardens, rua conhecida pelos moradores bilionários, com casas que custam em média 30 milhões de libras, é a localização da residência de Abramovich, comprada em 2011. Em 2016 ele fez uma reforma de 28 milhões de libras no local. As informações são do jornal O Globo.

