Geral Bilionários: Saiba onde estudaram e as profissões dos homens mais ricos do mundo

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Bill Gates começou a estudar direito em Harvard, mas não se formou para se dedicar à Microsoft. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O bilionário mais rico do mundo em 2023 é Bernard Arnault, CEO do grupo LVMH, que engloba a grife de luxo Louis Vuitton, Sephora e a joalheria Tiffany & Co. Segundo a lista mais recente da Forbes, o patrimônio líquido do empresário é de U$ 211 bilhões, oriundo das suas marcas de moda e cosméticos.

Mas a formação do bilionário é bem distante do trabalho que o deixou rico. Arnault possui graduação em engenharia civil pela Escola Politécnica de Paris, onde se formou na década de 1970.

Elon Musk, o segundo homem mais rico do mundo, tem a sua fortuna de U$ 180 bilhões distribuída em participações das suas empresas: a Tesla, SpaceX e Twitter. O empresário, por sua vez, estudou física e economia na Universidade da Pensilvânia.

10 homens mais ricos

Dentre os 10 homens mais ricos da lista de bilionários da Forbes, a maioria é formado em engenharia. Outros dois executivos não chegaram a terminar o ensino superior. Saiba o que e onde estudaram os homens mais ricos do mundo:

– Bernad Arnault: formado em engenharia civil pela Escola Politécnica de Paris;

– Elon Musk: formado em física e economia na Universidade da Pensilvânia;

– Jeff Bezos: formado engenharia elétrica e ciências da computação pela Universidade de Princeton, nos EUA;

– Larry Ellison: começou o curso de ciências, na Universidade de Illinois, depois cursou um semestre na Universidade de Chicago, mas não chegou a se formar;

– Warren Buffett: formado em economia pela Universidade de Nebraska e mestrado pela Columbia;

– Bill Gates: começou a estudar direito em Harvard, incluiu disciplinas de computação e matemática, mas não se formou para se dedicar à Microsoft;

– Michael Bloomberg: formado em engenharia elétrica na Universidade John Hopkins e Master em administração em Harvard;

– Carlos Slim Helu: formado em engenharia civil pela Universidad Autónoma Nacional do México;

– Mukesh Ambani: formado em engenharia química pela Universidade de Mumbai;

– Steve Ballmer: formado em matemática aplicada e economia pela Universidade de Harvard. As informações são da revista Money Times.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/bilionarios-saiba-onde-estudaram-e-as-profissoes-dos-homens-mais-ricos-do-mundo/

Bilionários: Saiba onde estudaram e as profissões dos homens mais ricos do mundo

2023-04-10