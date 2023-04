Saúde Campanha de vacinação contra a gripe já começou; veja quem deve tomar primeiro

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul já distribuiu 828 mil doses aos municípios. (Foto: Ascom SES)

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe começou nesta segunda-feira (10) em todo o País. Segundo o Ministério da Saúde, a meta é vacinar, até 31 de maio, pelo menos 90% do público prioritário para a imunização, que soma 81,8 milhões de pessoas. Entre os alvos da campanha estão pessoas com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a cinco anos de idade, trabalhadores da saúde, professores, gestantes e puérperas.

Também fazem parte do público prioritário povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, profissionais das forças de segurança e salvamento, militares, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, profissionais do sistema penitenciário, pessoas privadas de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas.

Neste ano, todos os segmentos prioritários serão imunizados ao mesmo tempo. O Ministério da Saúde estima vacinar 79,5 milhões de pessoas em todo o país e, por isso, distribuiu 80 milhões de doses.

Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul tem um público-alvo de mais de cinco milhões de pessoas. Diferente das últimas edições, a estratégia este ano está recomendada como de etapa única, ou seja, sem o escalonamento dos grupos elegíveis. Essa orientação pode vir a ser adaptada pelos municípios, conforme a estrutura, condições e cronogramas propostos localmente.

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) já realizou a distribuição de 828 mil doses aos municípios. Novos repasses estão previstos ao longo das próximas semanas, conforme o Estado receba os lotes encaminhados pelo Ministério da Saúde.

A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários das crianças, gestantes, puérperas, pessoas com 60 anos ou mais, povos indígenas, professores e trabalhadores da saúde. Somados esses grupos representam cerca de 3,6 milhões de pessoas nas populações estimadas. Para os demais públicos elegíveis, que totalizam outras 1,4 milhão de pessoas, serão disponibilizadas as doses, porém, sem estipulação de cobertura a ser atingida.

“A vacinação contra a influenza é uma das medidas de prevenção para proteger contra a doença, suas complicações e óbitos, além de contribuir para a redução da circulação viral na população, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco”, explica a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri.

Público-alvo estimado para a campanha da gripe influenza no Rio Grande do Sul:

– Crianças de 6 meses a menores de 6 anos – 753.643;

– Gestantes e puérperas – 108.654;

– Pessoas com 60 anos ou mais – 2.219.023;

– Trabalhadores da saúde – 361.210;

– Indígenas – 34.807;

– Pessoas com comorbidades – 665.072;

– Adolescentes em medidas socioeducativas – 1.249;

– População privada de liberdade – 33.699;

– Funcionários do sistema de privação de liberdade – 6.745;

– Professores – 153.385;

– Forças de Segurança e Salvamento – 28.178;

– Forças Armadas – 38.899;

– Pessoas com deficiência – 488.941;

– Caminhoneiros – 128.564;

– Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso – 29.034;

– Trabalhadores portuários – 4.051;

– Total – 5.055.154.

Queda nas coberturas

O Rio Grande do Sul (assim como os demais Estados) tem registrado uma diminuição na procura pela vacina contra a gripe influenza. Nos últimos cinco anos, apenas em 2020 foi alcançada a meta de ao menos 90% de cobertura, sendo que o ano passado foi o de menor índice na série histórica.

