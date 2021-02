Geral Bill Gates descarta investir em viagens espaciais para Marte, ao contrário de Elon Musk e Jeff Bezos

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2021

O bilionário Bill Gates prefere investir em soluções que resolvam os problemas da Terra.

O bilionário Bill Gates, fundador da Microsoft, afirmou em entrevista ao jornal americano New York Times na segunda-feira 15 que não pretende investir em viagens especiais para Marte, ao contrário do que fazem os homens mais ricos do mundo, Elon Musk (atual CEO da Tesla, montadora de carros elétricos) e Jeff Bezos (da Amazon). Gates prefere tentar investir em soluções que resolvam os problemas do planeta Terra, que enfrenta o aquecimento global.

Os bilionários Musk e Bezos investem em projetos de viagens espaciais para transporte humano, como os projetos da SpaceX, liderado por Musk, e da Blue Origin, comandado por Bezos, que têm como objetivo ajudar a humanidade a sair da Terra e habitar novos planetas. Gates, no entanto, rechaçou a ideia: “Não acho que foguetes sejam a solução, mas talvez eu esteja perdendo algo aí”, disse o responsável por criar o Windows.

“É importante dizer que o que o Elon (Musk) fez com a Tesla é uma das maiores contribuições para a mudança climática que qualquer um já fez. Do mesmo jeito, Jeff Bezos fez um comprometimento maior que o meu e eu tenho falado com ele sobre o que ele fará sozinho e o que poderíamos fazer juntos”, falou Gates.

O fundador da Microsoft, que deixou a empresa em 2008, dedica-se à filantropia e, por meio da Fundação Bill and Melissa Gates, financia pesquisas de doenças sem cura e buscas por soluções de energia verde para o Planeta. Atualmente, Gates é o quarto homem mais rico do mundo, com fortuna avaliada em US$ 123 bilhões de dólares. Os dois primeiros são Jeff Bezos e Elon Musk, com patrimônios avaliados em US$ 190 bilhões e US$ 173 bilhões, respectivamente.

Teorias conspiratórias

Recentemente, Bill Gates disse que ficou surpreso com o volume de teorias conspiratórias “loucas” e “más” a seu respeito se disseminando nas redes sociais durante a pandemia de Covid-19, mas disse que gostaria de explorar o que está por trás delas.

Em uma entrevista à agencia de notícias Reuters, Gates disse que as milhões de publicações e “teorias conspiratórias loucas” sobre ele e o principal infectologista norte-americano, Anthony Fauci, provavelmente ganharam espaço em parte por causa da combinação de uma pandemia viral assustadora e da ascensão das redes sociais.

“Ninguém teria previsto que eu e o doutor Fauci seríamos tão proeminentes nestas teorias realmente maléficas”, disse Gates. “Estou muito surpreso com isso. Espero que passe.”

Desde que a pandemia começou, um ano atrás, milhões de conspirações se espalharam pela internet, alimentando a desinformação sobre o coronavírus, suas origens e as razões daqueles que trabalham para enfrentá-lo. Entre elas, há alegações de que Fauci e Gates criaram a pandemia para tentarem controlar as pessoas, de que querem lucrar com a disseminação do vírus e de que desejam usar vacinas para inserir microchips rastreáveis nas pessoas.

“Mas as pessoas realmente acreditam nestas coisas?”, questionou Gates.

Gates elogiou Fauci e Francis Collins, chefe do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, por serem pessoas “inteligentes” e “maravilhosas” e disse que espera vê-los capazes de trabalhar eficientemente e dizer a verdade no novo governo do presidente Joe Biden. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da agência de notícias Reuters.

