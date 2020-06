“Existe um plano para ter várias fábricas na Ásia, várias fábricas nas Américas, várias fábricas na Europa, e se pudermos fazer de 1 a 2 bilhões de doses por ano, o problema de alocação não será super agudo”, disse Gates na quarta-feira (3), em uma conferência com jornalistas. “Se você é capaz de fazer, digamos, 100 milhões de doses por ano, então você tem um problema quase impossível”.

Vacinação contra outras doenças

O acesso a vacinas que salvam vidas de todos os tipos é uma questão perene nos países pobres, e a pandemia está interrompendo as imunizações de rotina em todo o mundo, colocando milhões de crianças em risco de doenças como difteria, sarampo e poliomielite. A fundação de Gates, em Seattle, também comprometeu US$ 1,6 bilhão no trabalho mais amplo da Gavi para entregar essas vacinas mais comuns.

A turbulência econômica da pandemia aumentou as apostas por doses de vacina. A preocupação é que os países compitam por suprimentos escassos, buscando proteger suas próprias populações à custa de outros, disse Richard Hatchett, chefe da Coalizão de Inovações em Preparação para Epidemias (Cepi, na sigla em inglês), grupo de Oslo que trabalha para acelerar as inoculações experimentais. Esse cenário realmente resultaria em um resultado pior para todos, permitindo que o vírus continuasse a se espalhar, disse ele.

“Você não pode acabar com uma pandemia em um único país”, disse ele em entrevista. “Acabar com a pandemia o mais rápido possível só pode ser alcançado através de comportamento cooperativo e alocação cuidadosa.”

Nacionalismo vacinal

Investir na fabricação e superar possíveis gargalos também é um foco significativo para a Hatchett.

‘Uma das maneiras de sair do beco sem saída do nacionalismo vacinal é ter suprimento abundante”, disse ele. Uma prioridade “é garantir que nossos parceiros tenham acesso à capacidade de fabricação que, se suas vacinas forem bem-sucedidas, permitirá que elas aumentem o mais rápido possível”.

Grupos como Cepi, Gavi e a Organização Mundial da Saúde estão liderando um esforço para tentar garantir e implantar vacinas da Covid-19 de forma equitativa em todo o mundo. A AstraZeneca, fabricante de medicamentos do Reino Unido que trabalha com a Universidade de Oxford em sua vacina experimental contra o coronavírus, disse que está conversando com esses grupos sobre alocação e distribuição. Moderna Inc., Johnson & Johnson, Merck & Co. e Sanofi estão entre outros desenvolvendo vacinas contra o coronavírus.

Uma parte do plano para aumentar o acesso é um contrato de compra liderado pela Gavi chamado de compromisso antecipado do mercado. Seu objetivo é incentivar as empresas a investir na fabricação e disponibilizar doses a preços justos. O grupo estimou que custará cerca de US$ 2 bilhões para vacinar o primeiro grupo-alvo – 20 milhões de profissionais de saúde – e criar um estoque para as regiões mais necessitadas.

Gates disse que os gastos acabariam subindo para pelo menos US$ 10 bilhões. Imunizar o mundo pode custar dezenas de bilhões de dólares, disse o CEO da Gavi, Seth Berkley, em entrevista no mês passado.

Enquanto o fundo proposto pela Gavi pretende arrecadar bilhões de dólares para pagar pelo aumento da capacidade de produção, não há garantia de que as empresas farmacêuticas cobrem preços acessíveis, de acordo com a organização Médicos sem Fronteiras.

Os custos de algumas vacinas de Covid-19 podem acabar variando entre cerca de US$ 4 por dose e potencialmente US$ 15 por dose, disse Gates no briefing. Ele disse que vê cerca de oito abordagens experimentais de vacinas “que acreditamos serem promissoras e escaláveis ​​se funcionarem”.

Embora o esforço envolva assumir compromissos financeiros com vários programas de vacinas, “vale a pena”, disse Gates.