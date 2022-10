Mundo Binance, a maior corretora global de criptoativos, é alvo de hackers e criminosos furtam 100 milhões de dólares

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

Cofundador da empresa, o bilionário Changpeng Zhao, afirma que problema está "contido". (Foto: Bloomberg)

Hackers roubaram cerca de US$ 568 milhões em criptomoedas de uma blockchain vinculada à Binance, o mais recente de uma série de incidentes de segurança que afetaram ativos digitais. O ataque foi confirmado pelo CEO da Binance, Changpeng Zhao, em um tuíte publicado nesta sexta-feira (7).

Segundo Zhao, os tokens foram roubados de uma “ponte” blockchain usada na BNB Chain, a rede blockchain da Binance, conhecida como Binance Smart Chain até fevereiro. O executivo, cofundador da Binance, acrescentou que o ”problema está contido”.

Especialistas em segurança das empresas de criptomoedas BlockSec e Paradigm disseram que os dados de blockchain indicavam que alguém havia hackeado dois milhões de tokens da Binance Coin – também conhecida como BNB – em duas transações. Isso equivale a cerca de US$ 568 milhões a preços atuais para a moeda virtual.

A Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo e o token BNB, nativo da rede BNB Chain, é a quinta maior criptomoeda por capitalização de mercado, com um valor total de 46 bilhões, atrás apenas do USDC, USDT Tether, Ethereum e Bitcoin. As pontes Blockchain são ferramentas usadas para transferir criptomoedas entre diferentes aplicativos.

Cerca de US$ 87 milhões foram retirados do ecossistema da Binance, mas o hacker não conseguiu retirar o restante dos fundos porque a Binance Smart Chain foi suspensa, de acordo com o CEO da BlockSec, Yajin Zhou.

O blockchain foi posteriormente reiniciado. Os tokens restantes estão na carteira que o hacker usou, mas foram congelados na rede Binance, acrescentou Zhou.

Zhao, da Binance, em um post anterior no Twitter, disse que a “estimativa de impacto” do incidente foi de cerca de US$ 100 milhões. Pelo menos US$ 7 milhões em fundos roubados já foram congelados, afirmou um porta-voz da BNB Chain.

Cerca de US$ 2 bilhões foram perdidos em ataques cibernéticos de criptomoedas este ano, muitos perpetrados por grupos ligados à Coreia do Norte. As pontes de cadeia cruzada usadas para transferir tokens entre blockchains são um alvo popular, de grande vulnerabilidade.

Criptomoedas

Genericamente, uma criptomoeda é um tipo de dinheiro – como outras moedas com as quais convivemos cotidianamente – com a diferença de ser totalmente digital. Além disso, ela não emitida por nenhum governo (como é o caso do real ou do dólar, por exemplo).

Embora o Bitcoin seja a moeda digital mais conhecida, o conceito de criptomoeda é anterior a ele. Segundo o site Bitcoin.org, mantido pela comunidade ligada ao Bitcoin, as criptomoedas foram descritas pela primeira vez em 1998 por Wei Dai, que sugeriu usar a criptografia para controlar a emissão e as transações realizadas com um novo tipo de dinheiro. Isso dispensaria a necessidade da existência de uma autoridade central, como acontece com as moedas convencionais.

As criptomoedas podem ser usadas com as mesmas finalidades do dinheiro físico em si. As três principais funções são servir como meio de troca, facilitando as transações comerciais; reserva de valor, para a preservação do poder de compra no futuro; e ainda como unidade de conta, quando os produtos são precificados e o cálculo econômico é realizado em função dela.

