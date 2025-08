Acontece Biscoitos Zezé e Sesi lançam projeto EJA In Company para colaboradores

A turma inaugural, formada exclusivamente por colaboradores, conta com 30 alunos.

A Biscoitos Zezé, em parceria com o Sesi, iniciou nesta terça-feira (5) o projeto EJA In Company, oferecendo turmas de Ensino Fundamental e Médio para seus colaboradores, com aulas realizadas no turno inverso ao horário de trabalho, dentro da sede da empresa.

A turma inaugural, formada exclusivamente por colaboradores, conta com 30 alunos, que receberam material completo para os estudos. Como forma de incentivo, foi realizado o sorteio de um notebook e uma cesta especial aos presentes.

Segundo o diretor da Biscoitos Zezé, Fábio Ruivo, investir na formação dos colaboradores é uma forma concreta de valorizar quem constrói a empresa todos os dias. Para ele, concluir os estudos é fundamental para o crescimento pessoal e profissional, e oferecer essa oportunidade dentro da empresa reforça o compromisso da Zezé com a transformação por meio da educação. O programa também abrirá vagas para os dependentes dos colaboradores nas próximas etapas.

Biscoitos Zezé e Sesi lançam projeto EJA In Company para colaboradores

