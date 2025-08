Acontece Sistema FIERGS e Exército firmam parceria que busca capacitar 10 mil jovens do serviço militar até 2027

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

Lançamento do Programa + Soldado Cidadão ocorreu durante o projeto Rota FIERGS na Região Central Foto: Dudu Leal Foto: Dudu Leal

Promover a formação técnica e a inserção no mercado de trabalho para jovens que cumprem o serviço militar obrigatório. Esse é o objetivo do Programa + Soldado Cidadão, uma cooperação entre o Sistema FIERGS e o Exército Brasileiro, por meio do Comando Militar do Sul. A iniciativa tem como meta matricular 10 mil jovens até 2027. O lançamento ocorreu na quinta-feira (31), em Santa Maria, durante a realização do projeto Rota FIERGS na Região Central.

O projeto, que conta com um investimento de R$ 12,6 milhões, oferece cursos gratuitos de aperfeiçoamento e qualificação profissional, proporcionando habilidades técnicas e novas oportunidades de emprego para esse público, ampliando suas chances de inserção no mercado de trabalho.

Após a assinatura, o presidente do Sistema FIERGS, Claudio Bier, ressaltou a importância da iniciativa para a qualificação dos profissionais no estado. “Essa ação faz parte de um movimento da FIERGS para reduzir a escassez de mão de obra qualificada e ampliar oportunidades de emprego e renda”, afirma.

A diretora-geral de Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS, Susana Kakuta afirmou que, com essa iniciativa, o Sistema FIERGS facilita a inserção dos jovens no mercado de trabalho, combatendo assim o “grave desafio da escassez de mão de obra”.

Já o general Paulo Pimentel, comandante da 3ª divisão do Exército, destacou o propósito maior do evento. “É uma satisfação representar o Exército nessa iniciativa, que colocará mais um tijolinho nessa missão do desenvolvimento da região”, afirmou.

RESULTADOS POSITIVOS

O programa já vem sendo executado em unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS). Durante a manhã, Susana Kakuta visitou as instalações do Senai Santa Maria e acompanhou de perto as atividades do programa, como uma aula prática do curso de pedreiro de alvenaria, ministrada pela instrutora Daiane Correia dos Santos. A aula marcou o encerramento do curso iniciado em 23 de junho, com carga horária total de 160 horas.

Daiane, que conduz as aulas diretamente nos quartéis de Santa Maria, afirma que o programa oferece aos jovens a chance de adquirir conhecimento para atuar na indústria. “É muito gratificante fazer parte desse processo, até porque alguns alunos estão na reta final do serviço militar e precisam dessa profissionalização para entrarem preparados no mercado de trabalho”, destacou.

Gabriel Xavier, 24 anos, é um velho conhecido do Senai. Ele já concluiu três cursos e é entusiasta do projeto. “Já encontrei muitos empregos que exigem como pré-requisito uma qualificação profissional, e é por isso que projetos como esse são essenciais”, apontou. Ele também ressalta que os cursos oferecidos atendem às demandas das indústrias locais, facilitando a conquista de um bom emprego para os jovens.

SOBRE O PROGRAMA

A estrutura do + Soldado Cidadão contempla cursos profissionalizantes, workshops, palestras, captação de vagas e parcerias com empresas, bem como eventos voltados à empregabilidade. As capacitações serão conduzidas pelo Senai-RS, pelo Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) e pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS). As aulas ocorrem em dias de semana durante a manhã e tarde, dentro das próprias Organizações Militares (OMs).

