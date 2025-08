Acontece Panvel aposta em linha de beleza masculina como sugestão de presente para o Dia dos Pais

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

Linha Panvel Homem reúne itens de beleza e bem-estar que combinam qualidade, praticidade e estilo Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Comemorado em 10 de agosto, o Dia dos Pais segue como uma das datas mais relevantes do varejo no segundo semestre. Para quem busca uma alternativa funcional, acessível e com propósito, a Panvel Farmácias destaca os produtos da linha Panvel Homem como sugestões ideais para presentear pais de diferentes estilos, reforçando o autocuidado como parte da rotina e também como forma de demonstrar afeto.

Desenvolvida especialmente para o público masculino, a linha reúne itens que vão do barbear à finalização capilar, passando por fragrâncias e cuidados com a pele. Todos os produtos são pensados para oferecer praticidade, qualidade e uma experiência sensorial completa, do uso diário ao toque final.

Entre os destaques, a Deo Colônia Panvel Homem se sobressai como uma escolha sofisticada e acessível. Com fragrância marcante, embalagem elegante e fixação duradoura, o produto é ideal para quem quer presentear com personalidade e bom gosto — uma aposta certeira para a data.

Para compor o presente, outros itens da linha ajudam a criar kits personalizados e funcionais. O Shampoo 2 em 1 Panvel Homem é prático e eficiente, enquanto a Pomada Capilar garante fixação natural para o dia a dia. Na hora do barbear, a Espuma para Pele Sensível, o Aparelho de Barbear Acqua e suas cargas oferecem conforto mesmo para as peles mais delicadas. O cuidado continua após a lâmina, com a Loção e o Bálsamo Pós- Barba, pensados para acalmar e hidratar a pele. Já o Kit com três sabonetes especiais traz um toque de sofisticação à rotina de higiene.

Todos os produtos da linha estão disponíveis nas mais de 600 lojas Panvel e também no e-

commerce www.panvel.com.

Com mais de cinco décadas de atuação, a Panvel reafirma seu compromisso em transformar cuidados diários em experiências acessíveis e de qualidade, inclusive quando o presente tem um significado ainda mais especial.

Sobre a Panvel

Com 50 anos de história e mais de 640 lojas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, a Panvel está entre as principais redes de farmácias da Região Sul do Brasil. São mais de 15 mil itens à venda, entre medicamentos e produtos de higiene e beleza, além de mais de mil produtos de marca própria, incluindo maquiagem, proteção solar, ortopédicos, itens infantis e cuidados masculinos.

É uma rede multicanal, com lojas físicas conectadas a facilidades como tele-entrega Alô Panvel, Aplicativo Panvel, Serviço Clique & Retire e loja online www.panvel.com, com entrega para todo o país. Agora, o Alô Panvel conta com tecnologia Sofia: clientes podem enviar mensagens para obter informações medicamentosas, esclarecer dúvidas, buscar localização de lojas e até realizar compras, tornando a experiência ainda mais ágil, prática e personalizada.

